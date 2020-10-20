Debisi düşen Tunca Nehri'ndeki çöpler ortaya çıktı

EDİRNE - Tunca Nehri'nin debisi hem havzasının bulunduğu Bulgaristan'daki hem de Edirne'deki yağışların azlığı nedeniyle düştü. Nehrin bazı bölümleri yüzeyindeki bitki ve yosunlar nedeniyle yeşil renge boyandı. Su seviyesinin azlığı nedeniyle nehrin Tunca Köprüsü kesiminde ise yosunlar ortaya çıktı. Bitkilerin yeşermesinin ardından şimdi de suya atılan çöpler ortaya çıktı.



DEBİSİ 2 METREKÜPE İNDİ



Vatandaşların güzel havalarda kenarında piknik yaptığı Tunca Köprüsü çevresinde suların çekilmesiyle suya atılan koltuk, araç lastikleri, plastik şişeler görünür oldu. Vatandaşlar, bölgede piknik yapanların atıklarını suya atmamalarını ve yanlarında götürüp, çöpe atmalarını istedi. Öte yandan, DSİ verilerine göre, geçen yıl ekim ayında saniyede 10 metreküp olan Tunca Nehri'nin debisi bugün 2 metreküp akıyor.