Deniz ve Hava Kuvvetleri, Ege'de silah eğitimi yaptı

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz ve Hava Kuvvetler Komutanlıklarınca, Ege Denizi'nin Türk kara suları ve hava sahasında silah eğitimi gerçekleştirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Deniz Piyade Er Musa Kaya fiili silah eğitimi gerçekleştirildi. Ege'nin Türk kara suları ve hava sahası içinde gerçekleştirilen eğitimde uçaklarımız tarafından çekilen manş hedeflerine hava savunma atışları başarıyla yapıldı" denildi.