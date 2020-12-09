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Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz fidanı dağıtımı

Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırada yer alan Denizli'de, ürün için dışa bağımlığın azaltılması ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen 'Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi' kapsamında, ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2020 Çarşamba 14:42
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Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz fidanı dağıtımı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası (DTB) iş birliğinde, 2017 yılında hayata geçirilen 'Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi' kapsamında, üreticilere bu yıl da ceviz fidanı hibe desteği veriliyor. Bu kapsamda Denizli'de, bu yıl hibe verilecek toplam 40 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığın azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ceviz fidanı dağıtımına ilk etapta Çameli, Kale ve Tavas ilçelerinde başlandı.  

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, çiftçilere ve üreticilere tarımsal anlamda destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Denizli, pek çok özelliğinin yanı sıra bir tarım kentidir. Sanayide, turizmde, tarımda üreten bir şehirdir Denizli. Denizli, gece gündüz çalışır ve üretir. Üretirken de destek vermek gerekir, katkı sağlamak gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İstiyoruz ki insanımız üretsin ve ürettiği değer bulsun. Bu ürünler hem çiftçimize hem de ülke ekonomimize büyük destekler sağlayacak" dedi.

'Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi'ne, Denizli'de 48 bin 250 dekar olan ceviz alanını 100 bin dekar alana ulaştırmak hedefiyle 2017 yılında başlandı. Proje başlangıcında Denizli'nin, 48 bin 250 dekar olan ceviz üretim alanının 2018 TÜİK verilerine göre 70 bin 66 dekara ulaşmasıyla ülke sıralamasında alan bakımından birinci sıraya çıktığı, üretim bakımından ise ikinci sıraya yükseldiği belirtildi. Proje ile 2020-2021 dikim sezonunda ise yaklaşık 40 bin fidan dağıtımının gerçekleştirileceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizliüretimi Geliştirme ProjesiCeviz Fidanı Dağıtımı
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