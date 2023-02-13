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Deprem bölgesindeki gıda denetimleri için özel ekip görevlendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki gıda depoları, ekmek üretim yerleri ve mobil mutfakları denetlemeleri amacıyla 27 ilden 266 kişilik özel ekip görevlendirdi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:14
Deprem bölgesindeki gıda denetimleri için özel ekip görevlendirildi

ANKARA - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sonrası yurdun dört bir yanından bölgeye gıda maddeleri gönderiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı da gerekli denetimlerin yapılabilmesi amacıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 266 kişilik özel ekip görevlendirdi.

Ekipler, AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra gönüllüler tarafından yapılan yardımları da denetliyor, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için çaba harcıyor.

Yurdun dört bir yanından yollanan gıda malzemelerinin bulunduğu gıda depolarının yanı sıra ekmek üretim yerleri denetlenen merkezler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda yemek dağıtım noktaları ve çadır kentler de hijyen konusunda denetime tabi tutuluyor. Yemek üretim yerleriyle mobil mutfaklar herhangi bir gıda zehirlenmesine yol açılmaması amacıyla Bakanlık ekipleri tarafından sürekli kontrol ediliyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler de anında değerlendiriliyor.

27 ilden görevlendirme

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri için görevlendirdiği 266 personelin yanı sıra 27 ilden 34 aracı bölgeye gönderdi. Ekipler, depremin ilk gününden itibaren 1345 gıda denetimi yaptı.

Söz konusu illerde toplamda 189 gıda deposu, 706 ekmek üretim yeri, 219 yemek dağıtım noktası ve çadır kent, 169 yemek üretim yeri (mobil mutfaklar dahil), 61 yardım tırı denetlendi.

"Gıda kaynaklı zehirlenme tespit edilmedi"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, AA muhabirine, çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Deprem bölgesine, başta AFAD ve Kızılay olmak üzere çok sayıda hayırsever tarafından gıda yardımı yapıldığını belirten Yumaklı, bunların, başka sağlık sorunlarına yol açmaması için denetimden geçirildiğini söyledi. Yumaklı, bu çalışmaların Bakanlık tarafından koordine edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, bölgede kurulan gıda deposundan ekmek üretim yerlerine, yemek dağıtım noktalarından mobil mutfaklara kadar her yeri denetliyor. İnsan sağlığına zarar verebilecek olumsuzlukları tespit edip, önüne geçmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki bugüne kadar gıda kaynaklı herhangi bir zehirlenme tespit etmedik."

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem BölgesiGıda Denetimiözel Ekip
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