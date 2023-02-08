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Deprem bölgesine 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildi

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneğinin gönderildiğini bildirdi.

08 Şubat 2023 Çarşamba 12:28
Deprem bölgesine 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildi

ANKARA - Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 648 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 957 vatandaşın hayatını kaybettiği, 38 bin 224 kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, depremzedelerin barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, emniyet, jandarma, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, yerel destek ekiplerinde görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan 96 bin 670 personelin alanda görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 121 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir.

Afet bölgesine AFAD'dan 1 milyar 389 milyon 774 bin 16 lira ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderilmiştir."

92 bin 738 AFAD aile yaşam çadırı sevk edildi

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre 92 bin 738 AFAD aile yaşam çadırının sevk edildiği, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun ise tamamlandığına yer verilen açıklamada, bölgeye ayrıca 300 bin battaniye, 123 bin 395 yatak gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Kızılaydan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirildiği, jandarmadan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif derneklerinden 1'er mobil mutfağın da bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

1488 personel psikososyal destek için bölgede

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezinin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, bölgeye 1488 personel ve 132 aracın sevk edildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Acil ödenekDeprem BölgesiAcil Durum
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