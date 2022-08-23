Deprem sonrası İzmir'de hasarlı evler, yarı fiyattan da düşük kiralanıyor

İZMİR'de, büyük deprem sonrası yeni binalar yükselirken, 7 proje alanında inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edildi. Bu süreçte az hasarlı daireler ise emsallerine göre, yarı fiyatından da düşüğe kiralanıyor. Deprem riskine dikkat çeken İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Bölgede az hasarlı binalar, ortalama 2 bin TL'ye, depreme dayanıklı konutlar ise 7 bin TL'ye kiralanıyor. Kaybolacak canları düşünmeden edemiyoruz" dedi.



Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri kapsamında yeni binalar yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yürütülen çalışmalarda, 7 proje alanında, yatırım bedeli 750 milyon lira olan 1391 konut ve 298 iş yerinin inşası tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, konutların geçen hafta hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Yenişehir Hastanesi etrafında yapılan rezerv alandaki 3 bin 649 konutun da bitirilerek, yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.



Son günlerde kentteki binlerce az hasarlı binanın da kiralandığı gündeme geldi. İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Bölgede az hasarlı binalar, ortalama 2 bin TL'ye, depreme dayanıklı konutlar ise 7 bin TL'ye kiralanıyor. Kaybolacak canları düşünmeden edemiyoruz. Depremde yıkılmış olan binalar da daha öncesinde az hasarlı olarak tespit edilmişti. Burada yeniden bir deprem olursa; bu binaların yıkılmayacağının hiçbir garantisi yok" dedi.



'HEPSİNİN YIKILMASI TARAFTARIYIZ'



Az hasarlı konutlarla ilgili risklere dikkat çeken Özkan, "Bir ev kontrol edilirken ağır, orta, az hasarlı şeklinde tespitleri yapılıyor. Önerimiz; bir konutun kontrol edilirken, 'oturulur' veya 'oturulmaz' şeklinde sınıflandırılması. Ağır hasarlı konutların acilen, orta hasarlı konutların bir yıla kadar güçlendirilmesi veya boşaltılması gerekiyor. Az hasarlı konutlarla ilgili herhangi bir yaptırım gücü yok. Ancak bu konutlar da hasarlı. Bulunduğumuz bölgede az hasarlı bina ile depremde yıkılan binalar yan yana. Depremde yıkılan binalarda onlarca can kaybı olmuş. Hemen ilerisindeki bina, az hasarlı olarak tespit edilmiş. Bina sakinleri, 'Yarın öbür gün bizim de başımıza gelebilir' diyerek evi terk ediyor. Bazıları evlerini yıktırırken, bazıları kendisi oturmak veya evini kiraya vermek zorunda kaldı. Bu konuda hasar adı altındaki binaların hepsinin yıkılması taraftarıyız" diye konuştu.



Kentte yaşayan Fatih Aslan (34) ise "Depremden sonra bakanlıktan yetkili personel, binamızı hafif hasarlı olarak raporlandırdı. Daha sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) başvurduk. DASK yetkilileri, binamızda kayma olduğunu tespit etti ve binamızı ağır hasarlıya çıkardı. Bakanlık raporları geçerli olduğu için yıkım olmadı. Bina sakinleri, kiraya vermeye devam ediyor. Bu çevrede depreme dayanıklı binalar 7-8 bin TL civarındayken, az hasarlı binalarsa 2 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiraya veriliyor" dedi.