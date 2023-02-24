Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.073,95
ALTIN
1.103,88
DOLAR
18,88
STERLİN
22,63
EURO
19,97
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ...
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...

Depremler Pazarcık'taki Çataldağ'da heyelana neden oldu

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta bulunan Çataldağ'da sarsıntının etkisiyle kayaların sürüklendiği ve heyelan oluştuğu görüldü.

24 Şubat 2023 Cuma 16:24
Depremler Pazarcık'taki Çataldağ'da heyelana neden oldu

KAHRAMANMARAŞ - Pazarcık'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonucu fay hattının yüzey kırıklarına neden olduğu Büyüknacar Mahallesi ile Türkoğlu ilçesi arasındaki dağ sırasında yer alan Çataldağ, sarsıntının izlerini taşıyor.

Dağdan kopan kayalar ve toprak kütlelerinin vadiye sürüklendiği, arazideki bazı yollarının ise ulaşıma kapandığı tespit edildi.

Yakınlarında yerleşim birimi bulunmayan dağda heyelanın aralıklarla devam etmesi nedeniyle toz bulutlarının oluştuğu, ağaçlık alanların da zarar gördüğü gözlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇataldağHeyelanPazarcık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı
Bakan Karaismailoğlu: Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı
Antalya'da okula başlayan depremzede öğrenci sayısı 15 bin 98'e ulaştı
Antalya'da okula başlayan depremzede öğrenci sayısı 15 bin 98'e ulaştı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans