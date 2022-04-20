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Dereli’de taşkın; yol çöktü, kemer köprü hasar gördü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 12:55
Dereli’de taşkın; yol çöktü, kemer köprü hasar gördü

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde, ani kar erimesi ve sağanak sonrası Aksu Deresi'nin taşması sonucu kara yolu çökerken, Dereli Taş Kemer Köprüsü'nde de hasar oluştu. 

Giresun’da 22 Ağustos 2020’de, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde yeniden taşkın korkusu yaşandı. Hava sıcaklığının artışı ile birlikte ani kar erimesi ve sağanağın ardından Aksu Deresi'nin debisi yükseldi. İlçe merkezindeki taşkında kara yolu çöktü, Dereli Taş Kemer Köprüsü de hasar gördü. Yol, araç ve yaya geçişine kapatıldı. 

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Mart ayında yağan kar ve hava sıcaklığının birden yükselmesi ve aşırı rüzgarla karların erimesi sonucunda ilçemizden geçen derenin debisi yükseldi. Aksu, Kızıltaş, Akkaya dere suları birleşerek toplu olarak ilçemizden geçmektedir. Bunun sonucunda taşan su kara yolunda yer yer çökmelere neden olmuştur. Biz tedbirimizi aldık. Az hasarla atlatıldı. Bazı eksikleri de görmüş olduk. En kısa sürede yıkılan yol, çöken yerler yapılacaktır” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemer Köprü Hasar GördüDereliGiresun
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