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Devasa yapıların rüzgar tüneli testleri artık Türkiye'de yapılıyor

'ARTIK TÜRKİYE'DE YAPILABİLECEK'

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ekim 2021 Pazar 13:04
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Devasa yapıların rüzgar tüneli testleri artık Türkiye'de yapılıyor

ANKARA, (DHA)


Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğinde geliştirilen Büyük Rüzgar Tüneli projesi ile daha önce yurt dışında yapılan köprü, stadyum, havaalanı gibi büyük projelerin rüzgar testlerini yurt içinde yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle ODTÜ bünyesindeki RÜZGEM'de Büyük Rüzgar Tüneli projesi geliştirildi. Proje kapsamında; bu zamana kadar yurt dışında yapılan stadyum, havaalanı ve köprü gibi devasa yapıların rüzgar testleri bundan sonra Türkiye'de yapılabilecek. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ RÜZGEM Müdürü Prof. Dr. Oğuz Uzol, bu rüzgar tünelinde farklı sektörlerin rüzgar test ihtiyaçlarına yönelik endüstriyel testler yaptıklarını belirterek, "Bu endüstriyel testler kapsamında hem savunma sanayii firmalarına hem inşaat sektöründen firmalara hem de enerji sektöründen firmalara testler yapıyoruz. Örneğin inşaat sektöründe çeşitli yapıların üzerindeki rüzgar etkisini anlayabilmek için; mesela stadyumların veya büyük tiyatro binalarının, yüksek binaların, asma köprüler gibi devasa yapıların üzerindeki rüzgar etkilerini belirleyebilmek için onların testlerini burada yapıyoruz. İnşaat sektöründeki firmalarımızın taleplerine göre tünelimizde ölçümler yapıyoruz. Rüzgar enerjisi sektöründe küçük rüzgar türbini üreten çeşitli yerli firmalarımız var. Onların türbin testlerini de burada yapıyoruz. Ayrıca gene rüzgar sektöründe çeşitli firmaların kanat profil testleri gibi ihtiyaçlarını da burada yapıyoruz" dedi.

'ARTIK TÜRKİYE'DE YAPILABİLECEK'

Özellikle rüzgarlı bölgelerde yapılacak herhangi bir yapının rüzgar yüklerinin ölçülmesi gerektiğini Prof. Dr. Uzol, "Biz de burada, inşa edilecek bu yapının ölçekli bir modelini yapıp, rüzgar tüneline koyup; üzerindeki basınç dağılımlarını, yük dağılımlarını ölçüp bina tasarımcısına veriyoruz. Onlar da çatı tasarımlarını buna göre yapıyorlar. Bu devasa yapılar yapılmadan önce bu testlerden geçmezse ve çatıları oradaki rüzgara göre tasarlanmazsa rüzgar oradaki çatıları uçurabilir. Çatıların uçmaması için bu testlerin tasarım aşamasında yapılması gerekiyor. Ülkemizde yapılan köprüler, yüksek binalar, değişik çatılı yapılar, havaalanları, stadyumlar gibi yapıların rüzgar tüneli testlerinin büyük bir kısmı yurt dışında yapılıyordu. RÜZGEM’de bulunan Büyük Rüzgar Tüneli sayesinde bunlar artık burada yapılabilecek" diye konuştu.

DHA

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