Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı

İZMİR'in Menemen ilçesinde 92 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey için anma töreni düzenlendi. Törende Kubilay ve arkadaşları adına saygı atışı yapıldı, anıta çelenk bırakıldı.



Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları Menemen'de anıldı. Yıldıztepe'deki Kubilay Anıtı'nda düzenlenen resmi anma törenine Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Ege Ordusu Garnizon Komutan Vekili İsmail Üner, Menemen Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Menemen Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Kubilay ailesi adına anıta çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Topçu Yüzbaşı Sabri Dönmez, 92 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Aralık 1930'da orduya gönderdiği baş sağlığı mesajını okudu.



'CUMHURİYET GENÇLİĞİ GÖREV BAŞINDA'



Türk ulusunun zaferle sonuçlanan Milli Mücadele'den yorgun, yoksul ancak gururla çıktığını anımsatan Dönmez, "Devrim şehidi Kubilay, cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu vermiş fakat boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz Kubilay artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak gerekirse cumhuriyet için başını vermek ama asla boyun eğmemek, asla eğilmemektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar. Onların bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ü koruyan cumhuriyet gençliği görev başındadır. Koruduğunuz bu mukaddes emanete yönelen tüm saldırılar bu ülkenin aydınlık insanları ve gençlerinin iman, inanç ve azim dolu göğsüne çarpacak ve yok olacaktır. Sizler gerici ve yobazlara yol vermemek için canınızı verdiniz. Biz de sizin çizdiğiniz bu şerefli yolda yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.



'ATATÜRK İKİNCİ YÜZYILIN DA DAHİSİ OLACAK'



Törende konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı. Kaymakam Yılmaz şöyle konuştu:



"23 Aralık günü gerici bir zihniyetin katlettiği kahraman şehitlerimiz, sizleri bugün şereflendirdiğiniz kutlu tepede şükran ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimize ve onun kazanımlarını kastetme küstahlığını gösteren bu karanlık anlayışa gözünüzü kırpmadan bedeninizi siper ettiniz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır. Cumhuriyetimiz için bir asrı tamamlamış olacağız. Yüzyılın dahisi büyük Atatürk önümüzdeki ikinci yüzyılın da dahisi olacaktır. Cumhuriyetimizi ve onun yüce değerlerini korumak boynumuzun borcu olmaya devam edecektir."



Daha sonra Kubilay ailesi ile anı fotoğrafı çekildi. Şehitlik ziyaret edildi ve dua okundu. Menemen Müftüsü İsa Solmaz'ın duasının ardından protokol, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.