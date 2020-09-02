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Dışişleri: Kınıyoruz, kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız makamlarının bu konuyu ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabaları da kabul edilemez" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
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Dışişleri: Kınıyoruz, kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı basın, sanat veya ifade özgürlüğü ile gerekçelendirmek mümkün değildir. Başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız makamlarının bu konuyu ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabaları da kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'NET TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Aksoy, açıklamasında şunları Kaydettİ:

 "Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa’daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir. Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır. Avrupa’daki dostlarımızı ve siyasileri son günlerde giderek artan ve kutsal değerlerimizi hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya davet ediyoruz."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıHami AksoyCharlie HebdoDergiKınama
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