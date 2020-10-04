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Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca İsrail'in Batı Şeria'da ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına ilişkin, "İsrail'in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 11:51
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Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır. Bu gelişme, İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir. İsrail’in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceği" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıTürkiyeIsrail
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