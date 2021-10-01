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Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" açıklaması yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ekim 2021 Cuma 10:33
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Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju BilgiçYunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yönündeki açıklaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bilgiç, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO ittifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan’ın iş birliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DışişleriYunanistanTepkiTanju Bilgiç
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