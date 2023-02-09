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Diyanet bu yılki fitre miktarını 70 lira olarak belirledi

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 70 lira olarak belirlendiğini ve fitrelerin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere ramazan ayından önce de verilebileceğini bildirdi.

09 Şubat 2023 Perşembe 14:05
Diyanet bu yılki fitre miktarını 70 lira olarak belirledi

ANKARA - Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı fitre miktarını açıkladı.

Kurul, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yılki fitre miktarını 70 lira olarak belirledi.

Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde de verilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen 'Fıtır sadakasının ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?' sorusuna, 'Fıtır sadakasının ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini ramazan ayından önce de verebilirler' cevabını verdi."

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetFitre Miktarı
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