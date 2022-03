Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları camilerde kılınacak

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Salgın hastalık sebebi ile 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları, hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenen '2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katıldı. Erbaş, ramazan ayına yaklaşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, "1 Nisan Cuma akşamı kılacağımız ilk teravih namazının ardından cumartesi günü tutacağımız ilk oruç ile mübarek ramazan ayına girmiş olacağız. 2 yılı aşkın süredir dünyamızı etkisi altına alan salgın hastalık tedbirlerinin ardından bu yıl ramazan ayını daha bir heyecanla idrak edeceğiz. Teravihlerimizi, sahurlarımızı, iftarlarımızı kısacası ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu sene hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah" diye konuştu.



'FAALİYETLERİMİZİ BÜYÜK ORANDA YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'



Erbaş, bu süreçte devam eden tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirterek, "Salgın hastalık sebebi ile 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları, hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu bağlamda, ramazan ayı boyunca irşad faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. 5 vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır. Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilirler. Müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde hatimle teravih namazı kıldırılacaktır. 'Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı' ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır" dedi.



'YALANIN YAYILMASINA SEBEBİYET VERMEK VEBALDİR'



Ali Erbaş, doğruluğun en çok ihmal edildiği ve yalanın en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal medya mecralarının geldiğini, internette ve sosyal paylaşım platformlarında birtakım insanların her türlü yalanı üretip paylaşabildiğini söyledi. Erbaş, "Oysa duyduğumuz bir haberin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak, yalanın yayılmasına sebebiyet vermek, her şeyden önce kul hakkı olarak büyük bir vebaldir. Toplumsal birlik-beraberliğin zeminine yerleştirilmiş bir dinamittir. Onun için bu yıl ramazan ayı boyunca doğruluk temasını gündemimize alıp etraflıca işleyerek bir duyarlılık oluşturmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.