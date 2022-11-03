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Diyanet'ten 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± deprem tatbikatÄ±

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:17
Diyanet'ten 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± deprem tatbikatÄ±

ANKARA - Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 81 ildeki Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± 24 bin 39 kurumda, 843 binÂ 299 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla deprem anÄ± tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

'Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Deprem AnÄ±, Tahliye ve Toplanma AlanÄ± UygulamasÄ±', 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ankara'da Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda yapÄ±lanÂ tatbikata Bakan Soylu ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ ve AFAD BaÅŸkanÄ± Yunus Sezer de katÄ±ldÄ±. Tatbikatta 6 ile de baÄŸlantÄ± yapÄ±ldÄ±. Soylu,Â Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki kreÅŸte Ã§ocuklarla beraber 'Ã§oÌˆk-kapan-tutun'Â tatbikatÄ±nÄ± yaparak, toplanma alanÄ±na koÅŸtu. TatbikattaÂ jandarma arama- kurtarma kÃ¶peÄŸi â€˜Patiâ€™ de yer aldÄ±.Â Soylu, Ã¶ÄŸrencilere acil yardÄ±m Ã§antasÄ±Â hediye etti.Â 

Tatbikat sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan Bakan Soylu, 2022'yiÂ 'Afet EÄŸitim YÄ±lÄ±' ilan ettiklerini ve 56 milyon kiÅŸiyeÂ ulaÅŸmayÄ± hedeflediklerini belirtti. Soylu, 2022 yÄ±lÄ± iÃ§inÂ 54 bin 302 tatbikat yapmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± ve kasÄ±m ayÄ±na kadar bu sayÄ±yÄ± geÃ§erek 66 bin 202 tatbikata ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Soylu, "BugÃ¼n 81 ilde bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± 24 bin 39 kurumda, 843 binÂ 299 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir deprem tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik"Â dedi.

Bakan Soylu, son yÄ±llarda birÃ§ok tematik tatbikat daÂ gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirterek "Erzurum kÄ±ÅŸ tatbikatÄ±ndan maden tatbikatÄ±na kadarÂ yangÄ±n tatbikatÄ±ndan kentsel arama- kurtarma tatbikatlarÄ±na kadar birÃ§ok tatbikat yaptÄ±k. BugÃ¼n 6 vilayete baÄŸlanarak â€˜Ã§Ã¶k-kapan-tutunâ€™ tatbikatÄ±nÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tamamladÄ±k"Â diye konuÅŸtu.Â 

Bakan SoyluÂ ayrÄ±ca 12 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼Â saat 18.57â€™de, DÃ¼zce depreminin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde ilk kez 'TÃ¼rkiye tatbikatÄ±' gerÃ§ekleÅŸtireceklerini hatÄ±rlatarak,Â bunu da baÅŸarÄ±ylaÂ yapacaklarÄ±nÄ± kaydetti.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetTatbikatDeprem
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