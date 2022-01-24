Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,927.70
ALTIN
794.60
DOLAR
13.41
STERLİN
18.08
EURO
15.17
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...

Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Ocak 2022 Pazartesi 15:03
Diyarbakır'da otobüs seferleri Mardin yolu üzerinden yapılıyor

DİYARBAKIR - Kar yağışı sonrasında Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla otobüs seferleri iptal edildi. Otogarda mahsur kalan yolcular, Büyükşehir Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi. Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe açılamadığı için otobüs seferleri Diyarbakır- Mardin yolu üzerinden yapılmaya başlandı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta dün başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok kara yolu ulaşıma kapanınca, doğu illerinden batı illerine seyahat eden yolcuların otobüsleri, Diyarbakır Otobüs Terminali'nde kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ekipleri, otogarda kalan yolculara çay ve çorba ikramında bulundu. Zabıta ekipleri, aralarında yaşlı, engelli, kadın ve çocukların bulunduğu 27 yolcuyu otellere yerleştirdi. Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe halen açılmadı. Otobüs seferleri Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinden yapılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Otobüs SeferleriDiyarbakırMardin Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar arttı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar arttı
AFAD yola çıkılmaması konusunda uyardı!
AFAD yola çıkılmaması konusunda uyardı!
Alanya eski liman rıhtımları S.O.S veriyor
Alanya eski liman rıhtımları S.O.S veriyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans