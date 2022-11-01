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DiyarbakÄ±r'daki 490 uyuÅŸturucu operasyonunda 94 tutuklama

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 13:40
DiyarbakÄ±r'daki 490 uyuÅŸturucu operasyonunda 94 tutuklama

DÄ°YARBAKIR'da,Â ekimdeÂ dÃ¼zenlenen, Ã§eÅŸitli miktarlarda uyuÅŸturucularÄ±n ele geÃ§irildiÄŸiÂ 490 operasyondaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 574 ÅŸÃ¼pheliden 94'Ã¼ tutuklandÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde, ekim ayÄ±nda diÄŸer ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleriyle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±larak, 490 operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 574 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â YapÄ±lan aramalarda iseÂ 536 kilo 387 gram skunk, 113 kilo 291 gram esrar, 7 kilo 755 gram metamfetamin, 3 kilo 406 gram kokain, 1090 kÃ¶k Hint keneviri, 97 gram eroin, 273 sentetik ecza, 55 ecstasy, 5 hassas terazi, 4 av tÃ¼feÄŸi, 2 uzun namlulu tÃ¼fek, 4 uzun namlulu tÃ¼fek ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 205 uzun namlulu silah ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 1â€™i kurusÄ±kÄ± 7 tabanca, 8 tabanca ÅŸarjÃ¶rÃ¼ veÂ 53 tabanca fiÅŸeÄŸi ele geÃ§irildi. Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 94â€™Ã¼, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e tutuklandÄ±; 22'si adli kontrolle olmak Ã¼zere diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler iseÂ serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakÄ±rUyuÅŸturucu Operasyonu
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