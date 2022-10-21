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Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, 23 Ekim'de hizmete açılacak

21 Ekim 2022 Cuma 13:49
Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, 23 Ekim'de hizmete açılacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nun 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekim ayı içinde Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu ve Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya-Assos Tünelleri'nin vatandaşın hizmetine sunulduğu hatırlatılarak, "Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu da 23 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle açılacak. Diyarbakır trafiğini düzenlemek amacıyla inşa edilen çevre yolu ile Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatılarak, trafik güvenliği artırılmış ve kazaların önüne geçilecektir" denildi.

'SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKA KISALACAK'

Şehrin çevre yolu ağının, Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile artırıldığı belirtilerek, "Güneybatı Çevre Yolu'nun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yolu'na entegre edilmesiyle Diyarbakır'ın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşıyor. Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkanı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişini 4 kilometre kısaldı. 40 dakika süren seyahat süresi de 25 dakika kısaltılarak 15 dakikaya indi" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu23 EkimHizmet
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