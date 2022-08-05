Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.737,66
ALTIN
1.032,60
DOLAR
17,97
STERLİN
21,83
EURO
18,40
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 Sürekli İşçi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

05 Ağustos 2022 Cuma 15:54
Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

DİYARBAKIR’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır’da termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları sur diplerini ve onları çevreleyen parklardaki gölgelikleri tercih etti. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, çoğu vatandaş evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.  

Çocuklar ise tehlikesi ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kavurucu SıcaklarDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adet fiyatı yükseltilen balon balığında, talep artışı beklentisi
Adet fiyatı yükseltilen balon balığında, talep artışı beklentisi
Trabzon’da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama
Trabzon’da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama
Önümüzdeki kış zor geçecek!
Önümüzdeki kış zor geçecek!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans