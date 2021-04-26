Doç. Dr. Eğilmez: Ermenilere ait bir tane dahi toplu mezar yok

ERZURUM - Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Ermeni çeteleri tarafından 1918 yılında katledilen 3 bin Türk'ün anısına merkez Yakutiye ilçesinde yaptırılan Yanık Dere Şehitliği'nde konuştu. Eğilmez, "Erzurum'da sadece bu alanda 3 bin sivil can verdi; çünkü o sırada savaşabilecek olan birçok kişi cephede mücadele veriyordu. Kadın, erkek, yaşlı, çocuktan oluşan 3 bin insanın katledildiği yerdeyiz. Türkler, İslam öncesi ve sonrası bütün tarih boyunca insanlık onuru ile yaşamıştır. Ermeni meselesi tarih olmaktan başka her şekle bürünmüştür. ABD'nin 250 yıllık tarihi, zulüm ve soykırımlarla doludur. 3 asırda 35 milyon insanın hayatını kararttılar. Kızılderililerden sonra ikinci sırayı Afrikalılar alır. Köle ticareti sırasında 19'uncu yüzyıla kadar toplam 34 milyon 500 bin Afrikalı ve Orta Doğulu kölenin öldüğü biliniyor" dedi.



'SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI, EMPERYALİZMİN EN BÜYÜK YALANI'



ABD Başkanı Joe Biden'ın yapığı açıklamanın yok hükmünde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Eğilmez, "Sözde 'Ermeni soykırımı', emperyalizmin en büyük yalanıdır. Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerinin baskısıyla ABD Başkanı Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Açıklamada ortaya atılan sözde 'soykırım' iddiası, uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksundur. Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir" diye konuştu.



Doç. Dr. Eğilmez, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında yaklaşık 500 bin Müslüman Türk’ün katledilmesinin ardından Türkler, yeni devletlerini kurup daha acılarını yaşayamamışken büyük bir kara propaganda ve iftira ile karşı karşıya kaldılar. Olayların 24 Nisan'da başladığı savaş öncesi ve sonrasında 1,5 milyon Ermeni’nin katledildiği söylenmeye başlandı. Tarihi de geçin, bu olayın matematiksel bir izahı bile yok. 1,5 milyon Ermeni'nin katledilmesi için 5 ay içinde günde 10 bin insanın ölmesi lazım. Bunu o dönemde sağlayabilecek bir teknoloji bir silah söz konusu değil. Hadi bunları da geçtin, Türkler bu kadar Ermeni’yi öldürmüş olsun. En az 10 bin tane toplu mezara konulması gerekir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Ermenilere ait bir tane dahi toplu mezar ortaya çıkarılmamıştır."



'TÜRKLER TARİH BOYUNCA ONURUYLA YAŞADI'



Türk milletinin tarih boyunca insancıl tavırlar sergilediğini anlatan Eğilmez, şöyle devam etti:



"Tarih boyunca insanlık onuru ile yaşamış, mazluma, sıkıntıya düşene, yardım isteyene dostluk ve barış elini uzatmış Türk milletine karşı uzun zamandır dünya kamuoyu nezdinde büyük bir iftira ve karalama kampanyası yürütülmektedir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında birçok felakete maruz bırakılan Türk insanı, bu acı dönemden sonra ne yazık ki tamamen kasıtlı, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik saldırılara maruz kalmaktadır. Uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel prensibi olan 'kendini savunma' hakkı bile Türkler söz konusu olunca hiçe sayılmakta ve önemsenmemektedir. Türk milleti adalet istiyor. Türk milleti olarak tüm istediğimiz, milletimize yapılan iftira ve haksızlıkların son bulmasıdır. Uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler ilke ve kararlarının eşit ve adil şekilde uygulanmasıdır. Bir olayın soykırım olarak tanımlanması için hangi şartların oluşması gerektiğine dikkat etmeden, peşin hükümle hareket etmenin hukuki ve meşru dayanağı yoktur. 1915 öncesi ve sonrasında yaşananları inceleme gereği duymayanların, Türk milletinin Ermenilere soykırım yaptığına ilişkin iddia ve kararlarını haksız, ahlaksız ve iftira olarak kabul edip şiddetle reddediyoruz."