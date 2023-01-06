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Doğu Anadolu'da soğukların etkisiyle buzlanma oluştu

Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de soğukların etkisiyle buzlanma meydana geldi.

06 Ocak 2023 Cuma 11:31
Doğu Anadolu'da soğukların etkisiyle buzlanma oluştu

Erzurum 

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sabah saatlerinde baz vatandaşlar, buz tutan araçlarının camlarını kazıdı.

Soğuk hava nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda da buzlanma oluştu.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde sis etkili olan kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Soğukların etkisiyle yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Mazgirt ilçelerinde soğuk hava nedeniyle sis oluştu.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçelerde, ağaçlar kırağı tuttu, dereler kısmen buzla kaplandı.

Yaban hayvanlarının da yiyecek bulmakta zorlandığı ilçelerde, bazı vatandaşlar araç camlarında oluşan buzları temizledi.

Kars

Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle dere ve göllerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de Keklik ve Acısu dereleri tamamen dondu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluSoğuk Hava
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