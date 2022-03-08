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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2022 Salı 10:13
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

ERZURUM - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan SOLOTÜRK pilotları yoğun ilgi gördü. Pilotlar Binbaşı Emre Mert (40) ve Binbaşı Murat Bakıcı (39), öğrenciler ile sohbet edip, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (DAKAF) katılan SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı, öğrencilerden ilgi gördü. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan pilotlara, öğrenciler sorular sorarak meraklarını gidermeye çalıştı. 3,5 tonluk yakıtı 20 dakika içerisinde tükettiklerini anlatan pilotlar, en çok sevdikleri hareketin 'yunuslama' olduğunu söyledi. 

'SAVAŞ PİLOTLARIYIZ'

Söyleşi ve gösteriler sırasında siyah tutum giydiklerini belirten Binbaşı Emre Mert, "Savaş pilotlarıyız. Gösteri ya da söyleşi olduğu zaman siyah tulum giyiyoruz, gösteri uçuşu yapıyoruz. Onun dışında operasyonel savaş pilotlarıyız. Televizyonda gördüğünüz ne kadar operasyon varsa, vatan için gerekli yerlere gerekli müdahalede bulunuyoruz. Vatanımız, milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" diye konuştu.

SOLOTÜRK'ün 2011 yılında kurulduğunu kendisinin de 007 numaralı pilot olduğunu anlatan Binbaşı Emre Mert, numarasının James Bond'a denk geldiği esprisini yaptı. Mert, tanıtım müziğini de buna göre hazırladığını ifade etti. 008 numaralı pilot Binbaşı Murat Bakıcı ise klasik müzik sevdiğini söyledi. (DHA) 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SOLOTÜRK PilotlarıDoğu Anadolu Kariyer Fuarı
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