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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

28 Mart 2023 Salı 16:16
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zaman zaman tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Son Güncelleme: 28.03.2023 16:24
Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluDoğu KaradenizFırtına
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