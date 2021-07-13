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Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya sefer

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Temmuz 2021 Salı 11:11
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Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya sefer

KARS - Pandemi nedeniyle 1,5 senedir gerçekleştirilemeyen Doğu Ekspresi seferleri dün başlarken, bugün de Kars'tan 40 yolcu ile Ankara'ya sefer yapıldı. 

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Covid-19 salgını nedeniyle seferleri 28 Mart 2020 itibarıyla durdurulan Doğu Ekspresi, 12 Temmuz'da Ankara'dan yola çıktı. Doğu Ekspresi'nin son durağı olan Kars'ta ise ilk tren, bugün saat 08.00'de 40 yolcu ile Ankara'ya uğurlandı. Kars İstasyonu'ndaki uğurlama törenine Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, TCDD Gar Müdür Vekili Birol Aydın, TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu ve Lojistik Müdürü Muharrem Toraman, Gümrük Müdürü Muzaffer Özkan ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin katıldı. Kars'tan Ankara'ya gidecek 40 yolcunun yerini almasından sonra Doğu Ekspresi treni, Vali Vekili Doğu ve diğer bürokratlar tarafından uğurlandı. Doğu, yeni seferlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu EkspresiKarstan Ankaraya Sefer
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