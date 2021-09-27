Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1396.12
ALTIN
496.13
DOLAR
8.8308
STERLİN
12.1078
EURO
10.3381
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...
Personel hizmeti alınacak
Personel hizmeti alınacak
Akademik Personel Alınıyor 
Akademik Personel Alınıyor 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı...

Doğu Karadeniz yaylalarında vargit çiçeği güzelliği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Eylül 2021 Pazartesi 14:03
0 Okunma
Doğu Karadeniz yaylalarında vargit çiçeği güzelliği

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalar, sonbaharla birlikte açan ve Latince adı 'colchicum speciosum' olan vargit çiçeği ile renklendi. 

Doğu Karadeniz yaylaları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle 'vargit' olarak bilinen mor ve beyaz renkli çiçeklerle kaplandı. Yazın hayvanlarıyla yaylaya göç edenlerin dönüşünün habercisi olan vargit çiçeği, havanın erken soğumasıyla erken açtı. Kar yağışına erken yakalanan yaylacılar ise köye dönüşe başladı. 

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Hasan Bayraktar, yazın büyükbaşlarıyla çıktığı Gümüşhane sınırlarındaki 2 bin rakımlı Hamzaağa Yaylası'ndan dönüşe geçti. Kar yağışına yaylada yakalanan Bayraktar, sayısı 20'yi bulan büyükbaşlarıyla Köprübaşı ilçesi Seslikaya Yaylası güzergahında vargit çiçekleri arasında evinin yolunu tuttu.

Yayla sezonunun bitmek üzere olduğunu söyleyen Hasan Bayraktar, "Vargit çiçekleri açıp soldular. İlk kar yağdı, buraya geleli 6 ay oldu. 6 ay burada, 6 ay köydeyiz. Havalar soğuduğu için sezon kapanıyor. Bu sene sürekli yağmur yağmasından dolayı yayla sezonu iyi olmadı. 2 aydır yağmur yağıyor. Buraya yaz başında ilk gelen oluyoruz. Güz mevsiminde de en son inen biziz. Hamzaağa Yaylası güzel, sakin, gürültüden uzak bir yayla. Hayvanlarımız burada 6 ay doğal şekilde besleniyorlar" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizVargit çiçeğiYaylalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB:  Komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor
MSB:  Komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
"Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında"
"Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans