Doğu Karadeniz yaylalarında vargit çiçeği güzelliği

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalar, sonbaharla birlikte açan ve Latince adı 'colchicum speciosum' olan vargit çiçeği ile renklendi.



Doğu Karadeniz yaylaları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle 'vargit' olarak bilinen mor ve beyaz renkli çiçeklerle kaplandı. Yazın hayvanlarıyla yaylaya göç edenlerin dönüşünün habercisi olan vargit çiçeği, havanın erken soğumasıyla erken açtı. Kar yağışına erken yakalanan yaylacılar ise köye dönüşe başladı.



Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Hasan Bayraktar, yazın büyükbaşlarıyla çıktığı Gümüşhane sınırlarındaki 2 bin rakımlı Hamzaağa Yaylası'ndan dönüşe geçti. Kar yağışına yaylada yakalanan Bayraktar, sayısı 20'yi bulan büyükbaşlarıyla Köprübaşı ilçesi Seslikaya Yaylası güzergahında vargit çiçekleri arasında evinin yolunu tuttu.



Yayla sezonunun bitmek üzere olduğunu söyleyen Hasan Bayraktar, "Vargit çiçekleri açıp soldular. İlk kar yağdı, buraya geleli 6 ay oldu. 6 ay burada, 6 ay köydeyiz. Havalar soğuduğu için sezon kapanıyor. Bu sene sürekli yağmur yağmasından dolayı yayla sezonu iyi olmadı. 2 aydır yağmur yağıyor. Buraya yaz başında ilk gelen oluyoruz. Güz mevsiminde de en son inen biziz. Hamzaağa Yaylası güzel, sakin, gürültüden uzak bir yayla. Hayvanlarımız burada 6 ay doğal şekilde besleniyorlar" dedi.