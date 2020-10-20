Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1211
ALTIN
481.285
DOLAR
7.8615
STERLİN
10.2308
EURO
9.2934
DG Sivasspor, İspanya yolcusu
Son Dakika
DG Sivasspor, İspanya yolcusu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Son Dakika
Ankara'da FETÖ operasyonu
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor
Son Dakika
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi...
7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için 'arkeopark' kuruluyor
7 bin yıl önceki kültürü...

Doluda araçları zarar görenler, tamircilere akın etti

Denizli'de dün meydana gelen dolu yağışında araçları zarar görenler, oto tamircilere akın etti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar gören araçlar nedeniyle kaporta dükkanlarında yoğunluk oluştu. Kaporta ustası İbrahim Seyrek, dolu nedeniyle hasar gören bir aracın tamirinin yaklaşık 1 hafta sürdüğünü, maliyetinin ise 7-12 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2020 Salı 17:30
0 Okunma
Doluda araçları zarar görenler, tamircilere akın etti

DENİZLİ - Pamukkale ilçesinde dün sabah yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, 100'ün üzerinde araçta hasara yol açtı. Araçların camlarında ve kaportalarında maddi hasar oluştu. Araçları yağışta hasar görenler, oto tamircilerin yolunu tuttu. Kentte bulunan sanayi sitelerindeki kaporta dükkanlarında yoğunluk meydana geldi. Araçların kaporta aksamlarında oluşan göçükler nedeniyle tamirci dükkanlarının önünde araç kuyrukları oluştu.

'DOLUNUN İRİLİĞİ YUMURTADAN DAHA BÜYÜKTÜ'

Üzerlik Mahallesi'nde yaşayanlardan Ramazan Özkurt, dolu yağışı nedeniyle aracının hasar gördüğünü söyledi. Daha önce bu kadar şiddetli dolu yağışı görmediğini ifade eden Özkurt, ''Yağan dolunun iriliği yumurtadan daha büyüktü. Yağışı görmemize rağmen cesaret edip, dışarı çıkamadık. Araçlarımızda büyük hasar oluştu. Kaporta kısmında göçük olmayan yer yok. Camları da kırıldı. Yaklaşık 5 bin lira hasar oluştu. Tamirciye götürüp, onarımını yaptıracağız'' dedi. Necdet Gök ise, evinin çatısı, tarım arazisi ve otomobilinin dolu nedeniyle büyük zarar gördüğünü kaydetti.

'DOLU YAĞIŞI NEDENİYLE BÜYÜK BİR YOĞUNLUK VAR'

Denizli 2’nci Sanayi Sitesi’nde 20 yıldır kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Seyrek, dolu yağışında çok sayıda aracın zarar gördüğünü belirterek, ''Sanayi sitemizde dolu yağışı nedeniyle büyük bir yoğunluk var. Araçlarda küçük ezik ve göçükler mevcut. Yüzeyden silikon tabancasıyla ya da kaportanın altından demir çubuklar kullanarak yaptığımız işlemle araçları tamir ediyoruz. Şu an tamir ettiğimiz otomobilde yaklaşık 700 ile 1000 arası küçük göçük var. Bunları tek tek ince işçilikle onarıyoruz. Bu haldeki bir aracın tamir süresi 1 haftayı buluyor. Maliyeti hasarına göre değişiyor. Ortalama bu hasardaki bir arabanın masrafı 7-12 bin lira arası değişiyor. İş yerimizde şu an 40 araç tamir edilmeyi bekliyor'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliDoluda Araçları Zarar GörenlerTamircilere Akın Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırıkkale'de 43 ilin kavşak noktasında koronavirüs denetimi
Kırıkkale'de 43 ilin kavşak noktasında koronavirüs denetimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Akar: İstikşafi görüşmeler yapılsın
Bakan Akar: İstikşafi görüşmeler yapılsın
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans