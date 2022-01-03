Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,870.94
ALTIN
799.28
DOLAR
13.71
STERLİN
18.61
EURO
15.60
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi...
Siirt Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Siirt Üniversitesi Araştırma ve...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...

Donan derede Eskimo usulü balık avı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:48
0 Okunma
Donan derede Eskimo usulü balık avı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki buzla kaplanan Büyükçay Deresi'nde, soğuk havaya aldırmayanlar, Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor. Eksi 20 derecede, akşamları buz tutan dereye ağlarını bırakan balıkçılar, sabah saatlerinde de ağa takılan balıkları toplamaya gidiyor.

Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünde bulunan Büyükçay Deresi de bölgedeki birçok akarsu, dere ve göl gibi dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. Yaz aylarında olduğu gibi kışın da çevredekilerin geçimini sağladığı çayda aşırı soğuğa rağmen balık avlanıyor.

Eksi 20 derecede, akşamları buzları kırarak ağlarını bırakanlar, sabah saatlerinde de yine buzları kırıp, takılan balıkları toplamaya gidiyor. Nehil Çayı'nda kilolarca balık avlayan balıkçılar, satarak ailelerini geçindiriyor.

Geçimini balık avlayarak sağladığını söyleyen Adnan Taşkın, "Kış aylarında balık güzel olduğu için gece attığımız ağları sabah saatlerinde topluyoruz. 30 ile 40 kilo arasında balık avlayabiliyoruz.

Havalar çok soğuk ama geçim kaynağımız bu. Buzları balta ile kırıp, ağlarımız bıraktıktan bir gün sonra yine buzları kırarak ağlarımıza takılan balıkları çekiyoruz. Ekmek paramızı bu şekilde kazanıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskimo Usulü Balık AvıHakkariYüksekova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı Posof'ta okullar tatil
Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı Posof'ta okullar tatil
Eriyen kar suları, Bartın Irmağı'nı yükseltti
Eriyen kar suları, Bartın Irmağı'nı yükseltti
Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu
Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans