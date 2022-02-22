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Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2022 Salı 10:39
Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı

İSTANBUL - Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı. İstanbul dünyanın en yoğun beşinci, Avrupa’nın ise en yoğun ikinci trafiğine sahip şehri oldu. Araştırma 57 ülkede 416 şehri kapsadı.

Uluslararası navigasyon şirketi Tomtom’un, Trafik Endeksi verilerinden elde edilen bilgilere göre dünyada birçok şehrin trafik yoğunluğu haritası belirlendi. Dünyada trafik yoğunluğu en yüksek şehir Rusya’nın başkenti Moskova oldu. Hindistan’dan Mumbai ikinci en yüksek yoğunluğa sahip olurken, Bogata (Kolombiya), Manila (Filipinler), İstanbul (Türkiye) sırasıyla yoğunluğu en fazla olan şehirler oldu. Avrupa’daki yoğunluk sıralamasında ise Moskova yine zirvede yer alırken, İstanbul İkinci, Kiev üçüncü, Novosibirk dördüncü ve Odessa beşinci sırada yer aldı.

CUMA 18.00’E DİKKAT

Araştırmada paylaşılan veriler, A noktasından B noktasına trafik olmayan şartlarda gidilen sürenin yoğun trafikte ortalama ne kadar süre arttığını gösteriyor. İstanbul’da normal şartlarda 30 dakikada kat edilen bir mesafe trafik olduğu zaman yüzde 51 oranında artıyor ve 45 dakikanın üzerine çıkıyor. İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saat ise Cuma 18.00 olarak kayıtlara geçti.
 

EN ÇOK KAZA HABERLERİ YANSIDI

Ajans Press’in gerçekleştirmiş olduğu medya araştırmasına göre, medyanın trafiği konuşma oranları da belli oldu. Trafik başlığı altında son bir yıl içerisinde gazete, dergi ve haber sitelerine 2 milyon 594 bin haber yansıdı. Trafik haberleri içerisinde en çok kazalarla alakalı haberler yansıma bulurken trafik yoğunluğu başlığı altında çıkan haberler toplam haberlerin yüzde 18’ine tekabül etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünyada Trafiğin En Yoğun Olduğu şehirler
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