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Düzce'de 'sinyalizasyon arızası' kazaya yol açtı: 11 yaralı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:23
Düzce'de 'sinyalizasyon arızası' kazaya yol açtı: 11 yaralı

DÜZCE'de kavşakta yaşanan sinyalizasyon arızası nedeniyle, 2 minibüs ile 1 otomobilin karıştığı kazada toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolu Hal kavşağı mevkisinde meydana geldi. Recep Bedirhan idaresindeki 81 AAC 101 plakalı minibüs, sinyalizasyon arızası nedeniyle trafik ışıkları yanmayan kavşakta İbrahim Yıldırım idaresindeki 54 AEZ 253 plakalı minibüse çarptı. Minibüs, daha sonra elektrik direğine ardından da Gökhan Akyol idaresindeki 81 ABG 636 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan Kübra Yıldız, Meryem Yıldız, Zekiye Demircan, Cevdet Kalaycı, Emine Kalaycı, Yasemin Kalaycı, Kağan Kalaycı, Ahmet Sezer ve Semih Sezer yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası 11 yaralı, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sinyalizasyon ArızasıDüzce
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