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Düzce’de 24 köy yolu, kardan kapandı

Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Nisan 2021 Pazartesi 11:19
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Düzce’de 24 köy yolu, kardan kapandı

DÜZCE - Düzce’de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
24 Köy YoluKarDüzce
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