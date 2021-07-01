Eczaneler, Uyumsoft ile e-Fatura’ya geçiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ülkemizin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ ile eczacıların pazaryeri Novadan Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri AŞ arasında, e-Fatura’ya geçiş süreci için iş birliği anlaşması imzalandı.

İş birliği kapsamında, Novadan platformundan, Uyumsoft’un e-Fatura ve e-Arşiv Fatura çözümlerini alan eczaneler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) uygulamasını ücretsiz olarak kullanabiliyor. 2022 yılı için ise, Novadan üyelerine özel avantajlı paketler sunuluyor.

1 Temmuz itibariyle eczaneler e-Fatura’ya geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, bu yılın Şubat ayında yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğe göre, 1 Temmuz 2021’de e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan sağlık kuruluşları arasında Eczaneler de yer alıyor.

Ülkemizde 2014 yılı Nisan ayında zorunlu olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçmesiyle başlayan e-Dönüşüm süreci tüm ticari işletmeleri kademe kademe kapsayarak büyümeyi sürdürüyor. Daha önceki e-Fatura geçişlerinde son gün yoğunluğu yaşandığı için, eczanelere son güne kalmadan e-Fatura’ya geçiş süreçlerini tamamlamaları öneriliyor.

Uyumsoft’un e-Fatura’ya geçiş sürecinde sağladığı avantajlar

E-dönüşümün lideri Uyumsoft, 40 binin üzerindeki yerel ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşüm sürecini yönetmeye devam ediyor. E-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vd) sürecinde Uyumsoft’u tercih eden işletmeler, 25 yıllık dijital dönüşüm tecrübesine sahip Uyumsoft’un yenilikçi iş çözümleri sayesinde e-Belge’ye hızlı geçiş yapıp, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde hemen uygulamayı kullanmaya başlıyorlar. Bulut çözümleri ve eUyum mobil uygulaması sayesinde, mekan bağımsız, istedikleri her yerden belgelerini oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor, muhataplarına iletebiliyorlar. 7/24 konusunda uzman, güncel mevzuat bilgisine sahip dijital dönüşüm uzmanlarının desteği ile e-Belge süreçlerini yönetiyorlar. Ürün anlatım videolarına istedikleri zaman platform üzerinden ulaşabiliyor, UyumAkademi’nin düzenlediği ücretsiz webinarlar sayesinde, konunun uzmanlarına sorularını sorabiliyorlar. Tüm bu özellikler sayesinde operasyonlarını hızlandırıp verimliliklerini arttırıyorlar.

Uyumsoft hakkında:

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 25.’nci yılında 40 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft AŞ’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.

Novadan hakkında:

Eczacılar arasında alışveriş yapılan bir pazaryeri olan Novadan, eczacılara ve eczacılık sektörüne katkı sağlayan eczacı dostu bir platformdur. 15 yıl önce faaliyetine başlayan ve “Önce Eczane” mottosunu bir iş modeli olarak gören Novadan, ilaç sektörünün tüm paydaşlarına ulaşıyor. Geniş ürün gamı, düşük maliyet ve en önemlisi de hızlı olmayı gerçekleştiriyor. Örneğin, platform içinde bir eczacı kullanım süresi yaklaşan yüksek stoktaki ürünlerini, başka bir eczanenin kullanım süresi dolmaya yaklaşan ancak kendisinin satabileceği ürünler ile takas edebiliyor. Veya, çoklu arama modülü ile aranılan ürünler eczaneye özel analiz edilirken, tek kargo veya az sayıda kargo gönderimi ile çözüme kavuşuyor.