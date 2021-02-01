Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1490
ALTIN
431.593
DOLAR
7.2110
STERLİN
9.8567
EURO
8.7064
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel Alacak
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel...
Belediyeye ait işyerleri kiraya veriliyor
Belediyeye ait işyerleri kiraya...
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...

Edirne'de beklenen yağmur başladı

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkili oluyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2021 Pazartesi 14:22
0 Okunma
Edirne'de beklenen yağmur başladı

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tekirdağ ve Kırklareli ile birlikte kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu  Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü olarak etkisini göstermeye başladı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların güçlükle ilerlediği güzergahlarda polis ekipleri, sürücüleri sık sık uyardı.

Öğleden sonra etkisini arttırması beklenen ve metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceğini açıklayan meteoroloji, vatandaşları, sel, su  baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Edirne’nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, etkili oldu. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı.

Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağanak YağışEdirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
Sivas'ta kar köydeki evlerin boyuna ulaştı
Sivas'ta kar köydeki evlerin boyuna ulaştı
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans