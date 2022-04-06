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Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 12:55
Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı

EDİRNE - Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı. 

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı. Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fuel Oil Kazanı PatladıEdirne
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