Edirne'de Hıdırellez kutlaması Roman havalarıyla sona erdi

EDİRNE - Edirne'de baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin ikinci gününde Saraçlar Caddesi'nde yumurta tokuşturuldu, niyet çekildi. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin katıldığı etkinliğe katılanlar, Roman havaları eşliğinde dans etti.



UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri kapsamında Edirne'de 1400 yıllık Kakava ateşi, dün akşam yakıldı. Sabaha kadar eğlenen yerli ve yabancı çok sayıda turist, Tunca Nehri kenarında yüzlerini nehir suyuyla yıkayıp dilek tuttu. Şenliklerin ikinci gününde ise Edirne'nin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde Hıdırellez etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, yumurta tokuşturma ve niyet çekme gibi geleneksel ritüeller yapıldı, Roman havaları eşliğinde dans edildi.



NİYETLER GÜLÜMSETTİ



Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan da katıldı. Etkinliğin ilk kısmı olan yumurta tokuşturma ritüelini, eşleriyle birlikte Vali Canalp ve Başkan Gürkan başlattı. Daha sonra niyetler çekildi. Başkan Gürkan'ın çektiği niyette; 'Yarin adı Ramadan, atladı arabadan, biz gelini vermeyiz, kaynana oynamadan' manisi, eşi Esra Ceyhan'ın çektiği niyette ise, 'Ak yüzü parmak gibi, sevdiğim kaymak gibi, beni yardan ayıran devrilsin kavak gibi' manisi yer aldı.



'AŞK OLA HANIM, KAÇIR DEDİN DE KAÇIRMADIK MI?'



Vali Ekrem Canalp ise, 'Kapı kapı karatlı, kapıdan geçti 10 atlı, ben yarimi tanırım, uzun boylu kıratlı' manisi, eşi Ayten Canalp'in niyetinde, 'Ah beni, vah beni, dinlemez bu yar beni, ne yaptım ki sana, gel kaçır desem beni' niyeti yer aldı. Vali Canalp eşinin niyetini duyduktan sonra 'Aşk ola hanım, kaçır dedin de kaçırmadık mı?' diye espri yaptı.



Daha sonra şenliğe katılanlar, halk oyunları ekiplerinin Roman danslarına eşlik etti. Yerli ve yabancı onlarca turist de meydanda göbek atıp Hıdırellezi kutladı.