Edirne'nin bÃ¼yÃ¼k yangÄ±nÄ±nda 64 mahallede 179 tarihi yapÄ± yanmÄ±ÅŸ

EDÄ°RNE - Trakya ÃœniversitesiÂ AtatÃ¼rk Ä°lkeleri ve Ä°nkÄ±lap Tarihi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr. Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Hasan Ali Cengiz,Â Edirne'de 1746 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan ve kayÄ±tlara 'Harik-i Kebir' (BÃ¼yÃ¼k YangÄ±n) olarak geÃ§en yangÄ±nla ilgili araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± '1746 Edirne YangÄ±nÄ±' adlÄ± kitabÄ±nda topladÄ±. Cengiz, yangÄ±nÄ±n 64 mahalleye yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 179 tarihi yapÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 14 ile 20 bin arasÄ±ndaki insanÄ±n etkilendiÄŸini sÃ¶yledi.



Trakya Ãœniversitesi AtatÃ¼rk Ä°lkeleri ve Ä°nkÄ±lap Tarihi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr. Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Hasan Ali Cengiz, Edirne'de 2 AÄŸustos 1746'da Ã§Ä±kan ve kayÄ±tlara 'BÃ¼yÃ¼k YangÄ±n' olarak geÃ§en yangÄ±nÄ± OsmanlÄ± arÅŸivlerini inceleyerek kitaplaÅŸtÄ±rdÄ±. Cengiz'in yazdÄ±ÄŸÄ± 1746 Edirne YangÄ±nÄ± adlÄ± kitapta yangÄ±nÄ±n 64 mahalleye yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve halka ait evler hariÃ§ 179 tarihi yapÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. YargÄ±ndan zarar gÃ¶ren yapÄ±lar arasÄ±nda Edirne'de gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan en Ã¶nemli tarihi eserlerden Selimiye Camisi ArastasÄ±, Eski Cami, Bedesten, Ali PaÅŸa Ã‡arÅŸÄ±sÄ± ile gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸamayan AlamÃ¼ddin Camii, Ä°ki KapÄ±lÄ± Han, YemiÅŸ KapanÄ± HanÄ± gibi yapÄ±lar da bulunuyor.



'YAPILAR AHÅžAP VE BÄ°RBÄ°RÄ°NE YAKIN'



Cengiz, ÃœÃ§ Åžerefeli Camisi'nin Ã§evresindeki AÄŸaÃ§pazarÄ± mevkisindeki bir dÃ¼kkandan baÅŸlayarak yayÄ±lan bÃ¼yÃ¼k yangÄ±nda binalarÄ±n ahÅŸap ve birbirlerine yakÄ±n olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, "O dÃ¶nemde hem Ä±sÄ±nmaÂ hem yemek piÅŸirme amaÃ§lÄ± ocaklar var. Buralardan sÄ±Ã§rayan yangÄ±nlar, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde yayÄ±lÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem Ä°stanbulÂ hem Edirne'de depremler korkusuyla yapÄ±larÄ±n genel anlamda ahÅŸap ve birbirine yakÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi.



'Ä°TFAÄ°YE TEÅžKÄ°LATI YOK'



YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lememe nedeninin sÃ¶ndÃ¼rme tekniklerinin ve itfaiye teÅŸkilatÄ±nÄ±n olmamasÄ±na baÄŸlayan Cengiz, "Ã–zellikle o dÃ¶nemde 2 taktikten bahsetmek lazÄ±m. Birincisi, yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman bÃ¼tÃ¼n halkÄ±n elinde ne varsa kovalarla su taÅŸÄ±masÄ±. Ä°kincisi, kancalarla, baltalarla vurma ve yÄ±kma taktiÄŸi dediÄŸimiz taktik kullanÄ±lÄ±yor. Bu da yangÄ±nlarÄ± sÃ¶ndÃ¼remediÄŸi gibi kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde daha geniÅŸ alanlarla yayÄ±lmasÄ±na neden olmuÅŸtur" ifadelerini kullandÄ±.



'SARAÃ‡LAR CADDESÄ°'NDEN 2 KOLA AYRILIYOR'



YangÄ±nÄ±n ÃœÃ§ Åžerefeli Camii'nin etrafÄ±ndaki yapÄ±larÄ± sardÄ±ktan sonra gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kentin en yoÄŸun caddelerinden biri olan SaraÃ§lar Caddesi'nden 2 kola ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cengiz, "ÃœÃ§ Åžerefeli Camii'ne sÄ±Ã§ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama Ã§evresini sardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. YakÄ±n bÃ¶lgesinde TaÅŸ Mektep, HÃ¼samiye Medresesi var. Arka kÄ±smÄ±nda OÄŸlanlÄ± HamamÄ± var. Bunlar yangÄ±nda zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Buradan baÅŸlayan yangÄ±nÄ±n 2 kol Ã¼zerinden devam ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. YakÄ±n bir bÃ¶lgede olan cephanenin etkilendiÄŸini, oradan da AlipaÅŸa Ã‡arÅŸÄ±sÄ± yanarak, ÅŸu anki PTT'nin olduÄŸu bÃ¶lgede AlamÃ¼ddin Camisi'nin yanarak oradan ZindanaltÄ±'na kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. Orada MÃ¼slÃ¼man MezarlÄ±ÄŸÄ± dediÄŸimiz bugÃ¼nkÃ¼ Tatarhani MezarlÄ±ÄŸÄ± da yangÄ±ndan etkilenen bÃ¶lgeler. YangÄ±n oradan UzunkaldÄ±rÄ±m dediÄŸimiz bÃ¶lgeden AyÅŸekadÄ±n'a kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Orada tespit edebildiÄŸimiz yer, bugÃ¼nkÃ¼ Abdurrahman Mahallesi'ndeki Abdurrahman Camisi'dir. Bu birinci koldur" diye konuÅŸtu.



'ESKÄ° CAMÄ°, BEDESTEN VE SELÄ°MÄ°YE ARASTASI'NA SIÃ‡RAMIÅž'



Cengiz, yangÄ±nÄ±n ikinci kolunun ise gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde AtatÃ¼rk heykelinin bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki hanlarÄ± yakarak ilerlediÄŸini ifade ederek, "AtatÃ¼rk heykelinin olduÄŸu bÃ¶lgedeki hanlarÄ±n, UnkapanÄ± HanÄ±, Sarraf HanÄ±'nÄ±n yanmasÄ± ve oradan Bedesten bÃ¶lgesindeki dÃ¼kkanlar, Tahmis bÃ¶lgesindeki Kara Mustafa PaÅŸa'nÄ±n Ã§eÅŸmesi ve oradaki hanlarÄ±n yanmasÄ±yla beraber yangÄ±nÄ±n Eski Cami'ye sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Oradan yukarÄ± doÄŸru Ã§Ä±karak YemiÅŸkapanÄ± HanÄ±, Selimiye ArastasÄ± ve KÄ±yÄ±k'a kadar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±yÄ±k bÃ¶lgesine kadar Ã§Ä±kan yangÄ±n, eski devlet hastanesi bÃ¶lgesindeki yerden Kadirhane Tekkesiâ€™ni yakarak ÅŸu anki sosyal bilimler lisesi olan bÃ¶lgede Kara Mustafa PaÅŸa HanÄ±'nÄ± yakmÄ±ÅŸtÄ±r. Oradan da Eski Ä°stanbul Caddesi Ã¼zerinde diÄŸer kol ile birleÅŸerek kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde pek Ã§ok yeri yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz" dedi.



'14 BÄ°N Ä°LE 20 BÄ°N CÄ°VARINDA Ä°NSAN ETKÄ°LENDÄ°'



ArÅŸiv belgelerinde yangÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi tarihe ulaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kiÅŸilere ait hasar kayÄ±tlarÄ±na yer verilmediÄŸini sÃ¶yleyen Cengiz, "Bu Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zda yangÄ±ndan sonra yapÄ±lan Ã¶zellikle tarihi yapÄ±lardaki keÅŸiflerden yola Ã§Ä±ktÄ±k. ArÅŸiv belgelerinde bu tamirat keÅŸiflerine, keÅŸif defterlerine ulaÅŸarak yapÄ±larÄ± tespit ettik. YapÄ±lardan bÃ¶lgeleri tespit ederek, bu bÃ¶lge Ã¼zerinde yaÅŸayan hane sayÄ±larÄ±na ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Burada Ã¶zellikle hane sayÄ±larÄ±nÄ±, mahalleleri tespit ettik ve 64 mahalle dedik. 64 mahalle Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 14 bin ile 20 bin civarÄ±nda insanÄ±n etkilendiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu kadar geniÅŸ alanÄ± kapsayan bir bÃ¶lge. BirkaÃ§ saat deÄŸil; belki saatlerce, belki de gÃ¼nlerce sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.



'ALÄ° PAÅžA Ã‡ARÅžISI'NA 432 BÄ°N 750 AKÃ‡E HARCANDI'



Hasan Ali Cengiz, yangÄ±n sonrasÄ± yapÄ±lan onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinerek, "Ali PaÅŸa Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n tamir edilmesi iÃ§in yapÄ±lan keÅŸiflere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman 432 bin 750 akÃ§enin harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. Bu kadar meblaÄŸ ile duvarlarÄ±nÄ±n, Ã§atÄ±sÄ±nÄ±n tamiratÄ±, kurÅŸunlarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi iÅŸlemleri yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda halk Ã¶ncelikle canÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. CanÄ±nÄ± kurtardÄ±ktan sonra mal derdine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. MallarÄ±nÄ± kurtarmak adÄ±na 2 yÃ¶ntem izlemiÅŸtir. Birincisi, aÃ§Ä±k alanlara taÅŸÄ±mak. Bunlardan bir tanesi Tatarhaniler MezarlÄ±ÄŸÄ±'dÄ±r. Ama oraya taÅŸÄ±nan mallar yandÄ±ÄŸÄ± gibi bir diÄŸer yer de Eski Cami'dir. Eski Cami'ye taÅŸÄ±nan eÅŸyalarla beraber yangÄ±n, cami iÃ§erisinde sirayet etmiÅŸ ve cami, bu yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Eski Cami'de bu eÅŸyalarla beraber yangÄ±nÄ±n sirayet etmesiyle caminin iÃ§erisindeki ahÅŸap malzemeler, mihrap, minber gibi malzemelerin yanÄ±nda Ã¶zellikle mushafÄ± ÅŸerifler, Kur'an-Ä± Kerimler, halÄ±lar, kilimler, seccadelerin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmekle beraber mihrabÄ±n saÄŸ tarafÄ±ndaki duvar da yangÄ±ndan etkilenmiÅŸtir. YangÄ±ndan sonra da bu duvarda bir tamirat iÅŸleminin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kayÄ±tlarda gÃ¶rmekteyiz" dedi.



'MALÄ°YETÄ° 24 MÄ°LYON 692 BÄ°N 139 AKÃ‡E'



YangÄ±nÄ±n halka ait evler hariÃ§ toplam maliyetinin 24 milyon 692 bin 139 akÃ§e olduÄŸunu belirten Cengiz, "BÃ¼yÃ¼k yangÄ±nda zarar gÃ¶ren yapÄ±lara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman burada 143 dÃ¼kkan gÃ¶rÃ¼yoruz. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± vakÄ±flara, bir kÄ±smÄ± ihtisap rÃ¼sumuna ait. Bunun yanÄ±nda 10 han, 4 cami, 4 mescit, 2 Ã§arÅŸÄ±, 4 hamam, 2 Ã§eÅŸme, 1 mektep, 3 muallimhane, 1 medrese, 2 tekke, 1 konak, 1 cephane ve 1 zindan da bu yangÄ±nda yanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yangÄ±n ve bunun arkasÄ±ndan 6 sene sonra gerÃ§ekleÅŸen 1752 depremi Edirne'nin ticari anlamda canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ciddi bir darbe vurmuÅŸtur" diye konuÅŸtu.Â