Edirnekapı Şehitliği ve Ulus'ta Türkiye'nin en yüksek direklerine Türk Bayrağı çekildi

İSTANBUL - EDİRNEKAPI Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine 1453 metrekarelik Türk bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip olan bayraklarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın her biri tam 1453 metrekaredir. Bizim İstanbul sevdamız peygamber muştusu ile başladı.1453 fethi ile kök saldı. Millî mücadele ile dalları geleceğe, bugünlere kadar uzandı" dedi.



Edirnekapı Şehitliği’ndeki açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Bakan Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı program öncesinde Eyüpsultan Dede Korkut Ortaokul öğrencileri karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direğine 1453 metrekarelik Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. TRT Ulus Yerleşkesi'ne de aynı ölçülerde dikilen direğe, yine aynı ölçüde bayrak çekildi.





"ŞEHRİMİZİN SİLUETİNE BÜYÜK DEĞER KATACAK"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "En büyük bayrağımız, 23 Nisan'dan bugüne İstanbulumuzun en nadide köşelerinden Çamlıca Tepesi'nde görkemle dalgalanıyor. Bugün Türkiye’nin en uzun bayrak direğine şanlı bayrağımızı dualarla çekiyoruz. Bayrağımızın ölçüsü de 1453 metrekare. Buradaki bayrağımızın kardeşi, Ulus’ta Boğaz'a nazır bir şekilde TRT kurumumuzun bahçesinde, İstanbul’un rüzgârı ile dalgalanmaya devam edecek. Gelecek nesillere bırakacak, en büyük emanetimiz olan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi, Mavi Vatan Akdeniz’de, sınır ötesi Türk Garnizonlarında huzur ve güven timsali olarak, emsalsiz bir onur ve gururla dalgalanıyor. Önce Çamlıca Tepesi'nde bugün de Ulus ve Edirnekapı'da yükselen bayraklarımız. Şehrimizin siluetine büyük değer katacak" dedi.





"BİZİM İSTANBUL SEVDAMIZ 1453’TE KÖK SALDI"



Bakan Karaismailoğlu "Vefatının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm gazi ve şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde ülkemizin en büyük bayrak direğini Çamlıca Tepesi'ne dikmiştik. 111 metre yüksekliğindeki 1000 metrekarelik bayrağımızı göndere çekmiştik. Bugün de Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip olan bayraklarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın her biri tam 1453 metrekaredir. Bizim İstanbul sevdamız peygamber muştusu ile başladı.1453 fethi ile kök saldı. Millî mücadele ile dalları geleceğe, bugünlere kadar uzandı" diye konuştu.





"BAYRAĞIMIZI 18 MART 2022'DE ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE DALGALANDIRACAĞIZ"



Bakan Karaismailoğlu "Milli mücadele yıllarında iç ve dış mihraklarla nasıl mücadele edildiğini bilen bir neslin torunlarıyız. Düne kadar ülkemizin güvenliği için kullanılan savunma unsurları için dahi dışarıya bağımlıydık. Ancak, AK Parti iktidarı ile bu tablo tamamen değişti. Yerli ve milli üretim kabiliyetini her alanda kullanan, kimseden izin almayan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için dev yatırımlarını hayata geçiren bir Türkiye var. Milli elektrikli tren setini üreten, Cumhuriyet tarihinin ilk yerli ve milli uydu projesi olan TÜRKSAT 6A’yı 2023’te uzaya fırlatmak için harıl harıl çalışan ve şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, yeni Türkiye var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tamamlayıp hizmete açtığımız yatırımlarla bayraklarımızı Marmaray’da, Avrasya Tüneli’nde, İstanbul Havalimanı’nda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de gururla dalgalandırıyoruz. Mavi Vatan’da, ihracat rekorları kıran limanlarımızda, asırların projesi Filyos’da, Karadeniz ve Akdeniz’deki doğal kaynak arama gemilerimizde de bayrağımız, dostlarımıza güven vermeye, düşmanlarımıza ise korku salmaya devam ediyor. Ay yıldızımızı, dünyanın 128 farklı ülkesindeki 335 noktaya gururla taşıyoruz. Uydularımızla uzaya gönderiyoruz. Şanlı bayrağımızı bakın daha nerelerde dalgalandıracağız. 18 Mart 2022’de hizmete açarak, tarihe vefa borcumuzu ödeyeceğimiz Çanakkale Köprüsü'nde. Yerli ve Millî Haberleşme Uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay vatanımızda. Yerli ve Milli Teknoloji ile geçeceğimiz 5G ile, siber vatanımızda ve tabii Kanal İstanbul'da ve bunun gibi pek çok projede dalgalandıracağız" dedi.