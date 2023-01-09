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Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için yarın fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:56
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına uyarısı

ANKARA - Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.

Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Denizler için de uyarı

Marmara'da ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 5 ile 7 kuvvetinde, batısında ise 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise yarın sabah saatlerinden itibaren, yer yer 9 kuvvetinde beklenen kuvvetli fırtına, çarşamba günü öğle saatlerinde özellikle güneyinde etkisini kaybedecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ege BölgesiMarmaraFırtına Uyarısı
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