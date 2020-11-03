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Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, Bayraklı’daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, babası Oğuz ile kendisi gibi enkaz altından kurtarılan annesi Seher Dereli ve ikiz ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile hastanede bir araya geldi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2020 Salı 15:18
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Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi

İZMİRSeferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bornova ilçesindeki Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Seher Dereli Perinçek (38) ile çocukları Elzem Perinçek (10) Ezel Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu, depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Ezel Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni çıkartılan çocuğun, Seher Dereli Perinçek’in oğlu Umut olduğu anlaşıldı.

Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarla 65 saat sonra da ailenin küçük kızı Elif sağ olarak kurtarıldı.

HASTANEDE KAVUŞTULAR

Perinçek ailesi, tedavi gördükleri Ege Üniversitesi (EÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tedavisi süren Elif Perinçek'i, küçük kızın babası, tedavi gören annesi ve ikiz ablalarıyla ziyaret etti. Depremin ardından Perinçek ailesi üyelerini bir araya getiren ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup, desteklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirSeferihisarElif
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