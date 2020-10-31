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Enkaz altında 15.5 saat ve ardından gün ışığı

İzmir'de dün saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en büyük zararı gören Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında art arta iki mucize kurtuluş daha yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ekim 2020 Cumartesi 08:56
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Enkaz altında 15.5 saat ve ardından gün ışığı

Arama kurtarma ekiplerinin nakış işler gibi sabırla sürdürdüğü çalışmalarda Yılmaz Erbek apartmanın enkazından, önce yaklaşık 15.5 saat sonra saat 06.23'te Fadime Tolu (53) çıkarıldı. Umutları artıran bu mucizenin ardından saat 07.15'te ise 50'li yaşlarda Gülçin Aykut Soydan da yaralı olarak moloz yığınları arasından kurtarıldı. Vatandaşların alkışları arasında enkazdan indirilen iki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu binadan daha önce de 9 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

RIZABEY APARTMANINDAN 1 ÖLÜ ÇIKARILDI, İKİZ KARDEŞE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR 

Bu arada yine Bayraklı'daki Rızabey apartmanı enkazından Ayşe Köse'nin cansız bedeni çıkarıldı. Aynı binanın enkazında Sayra ve Çınar Akagündüz (15) adlı ikiz kızkardeşlerden biri ile temas kuruldu. İkizlerin çıkarılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu binanın enkazında 16 yaşında İnci adındaki genç bir kızın daha bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremEnkazKurtarmaArama
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