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Erbaa Belediyesi, güneş enerji santraliyle elektrik üretecek

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından projelendirilen 1 megawatt gücünde güneş enerji santralinin (GES) kurulumuna başlandı. Santralin kurulum çalışmalarının 1 ayda tamamlanıp elektrik üretimine başlaması planlanıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2020 Perşembe 14:25
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Erbaa Belediyesi, güneş enerji santraliyle elektrik üretecek

TOKAT - Erbaa Belediyesi, Kelkit Mahallesi'ndeki 17 dönümlük alana GES kurmak için çalışma başlattı. Proje kapsamında belediye ekipleri geçen hafta alanda zemin düzenlemesi yaptı. Dün itibariyle de güneş panellerinin takılacağı kazıkların yerleştirilmesi işlemlerine başlandı. 3 bin 68 güneş panelinin yerleştirileceği alanda Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 ayda tamamlanması planlanan santralde üretilecek elektriğin dağıtım şirketine satılması ve santralden aylık 180 ila 200 bin TL arası gelir elde edilmesi planlanıyor.

'TASARRUFLA ELDE EDİLEN GELİRİ HİZMETE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Proje ile belediyenin elektrik sarfiyatının düşeceğini anlatan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bu proje bağlantı anlaşması olan bir proje. Bu proje ile biz inşallah belediyemize gelir elde etmiş olacağız. Elektrik sarfiyatımız fazla olduğu için de bu sarfiyatımızı bir nebze olsun düşürmüş olacağız. Burada şöyle bir durum var. Biz bu santralden daha fazlasını harcıyoruz ama en azından hem tasarruf anlamında hem bu güneş enerjisiyle beraber paramızı elektriğe değil de paramızı Erbaa’ya hizmet olarak geri çevireceğiz. İnşallah 2020’nin sonunda bu tesisi Erbaamıza kazandırıp faaliyete geçireceğiz" dedi.

'BEKLENTİMİZ 180-200 BİN LİRALIK BİR GELİR'

Yapılan projenin bölgedeki en büyük GES projesi olduğunu belirten Başkan Karagöl, "Güneşin açısı, mevsim ve havanın açık-kapalı olması gibi nedenlerle üretim miktarı değişiyor. Bizim burada beklentimiz aylık yaklaşık 180-200 bin liralık bir gelir. Öyle bir hesaplama yaptık. Kredisini kendisi ödeyen, üstüne de para kalan bir proje. İnşallah 3-4 yıllık süreçte de kendisini amorti edip daha sonrasında da tamamıyla geliri belediyeye kalabilecek bir proje. Bundan sonra kullanımı karşılayacak kadar proje yapılabiliyor. Biz de bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah belediyenin içme suyu pompaları olsun, kendi hizmet binamızda, diğer birimlerimizde harcadığımız enerji giderleri olsun kendi içerisinde çözüp, oralara da güneş panelleri koyup kendi ürettiğimiz enerjiyle giderleri karşılama niyetindeyiz" diye konuştu.

DHA

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Erbaa BelediyesiGüneş Enerji Santraliyle Elektrik üretecek
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