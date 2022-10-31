ErbaÅŸ: Dini konularÄ±n geliÅŸigÃ¼zel konuÅŸulmasÄ± karmaÅŸaya neden oluyor

ANKARA - Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ,Â dini konularÄ±n, meselelerin medyada, siyasi zeminlerde ve hayatÄ±n iÃ§indeÂ daha Ã§ok ve geliÅŸigÃ¼zel ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± belirterek, "SÃ¶z konusu durum bir karmaÅŸaya, zihinsel karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa, gÃ¼ven bunalÄ±mÄ±na ve daha da Ã¶nemlisi dine karÅŸÄ± mesafeli bir duruÅŸa sebep olma riski taÅŸÄ±yor" dedi.



Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen '4'Ã¼ncÃ¼ Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼leri Kongresi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtu.Â ErbaÅŸ, dini konularÄ±n, meselelerin medyada, siyasi zeminlerde ve hayatÄ±n iÃ§indeÂ daha Ã§ok ve geliÅŸigÃ¼zel ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± belirterek "SÃ¶z konusu durum bir karmaÅŸaya, zihinsel karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa, gÃ¼ven bunalÄ±mÄ±na ve daha da Ã¶nemlisi dine karÅŸÄ± mesafeli bir duruÅŸa sebep olma riski taÅŸÄ±yor. Bunun iÃ§in nasÄ±l ki Ã§eÅŸitli zamanlarda milletimizin sadece bu dÃ¶nemde deÄŸil 10 asÄ±r Ã¶ncesinden beri zor zamanlarÄ±nda, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± zamanlarÄ±nda nasÄ±l mÃ¼ftÃ¼lerimiz, hocalarÄ±mÄ±z beldesinin, ÅŸehrinin milli mÃ¼cadelesini verdi ise, nasÄ±l onlarÄ±n yolunu aydÄ±nlattÄ± ise, nasÄ±l sÄ±kÄ±ntÄ±lardan kurtulabilmesi iÃ§in bin senedir hocalarÄ±mÄ±z toplumlarÄ±, bulunduklarÄ± ÅŸehirleri o sÄ±kÄ±ntÄ±lardan kurtulmasÄ±na vesile olmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadelenin Ã¶nderi oldularsa bugÃ¼n de her sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± zamanÄ±mÄ±zda o Ã¶nderliÄŸi bizim yapmamÄ±z gerekiyor. DolayÄ±sÄ±yla bizim milletimizin manevi hayatÄ±na rehberlik yapma gÃ¶revimizi tÃ¼m bu geliÅŸmelerin farkÄ±nda olarak, saÄŸ duyulu bir yaklaÅŸÄ±mla bilgi, ÅŸuur, ferasetle Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve dÃ¼zenli ÅŸekilde yerine getirmemiz hayati bir Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r" dedi.Â



'KARDEÅžLÄ°K SÄ°GORTASIDIR'



Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n dÃ¼nyada benzeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErbaÅŸ, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeÅŸlik harcÄ±dÄ±r, kardeÅŸlik sigortasÄ±dÄ±r; dikkatle takip ettiÄŸi ve gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¼vendiÄŸi bir kurumdur milletimizin. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nyada benzeri olmayan bir bÃ¼yÃ¼k bir teÅŸkilattÄ±r. Bunu hem gittiÄŸimiz Ã¼lkelerden anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizi dinleyen insanlarÄ±n nasÄ±l hayranlÄ±kla dinlediklerini ve 'keÅŸke bizim de bÃ¶yle bir teÅŸkilatÄ±mÄ±z olsa' dediklerini duyan, buna ÅŸahit olan bir hocanÄ±z, bir kardeÅŸiniz olarak sÃ¶ylÃ¼yorum. Ya da Ã¼lkemize gelen,Â baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizi ziyaret eden heyetlere Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir hayranlÄ±kla dinlediklerini yeniden ifade etmiÅŸ olayÄ±m" diye konuÅŸtu.



GenÃ§lerin rol model Ã¼zerinden hayata katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ErbaÅŸ, "BugÃ¼n genÃ§liÄŸimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k sorun hayatÄ±yla, tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ±yla onlara Ã¶rnek olma noktasÄ±ndaki zayÄ±flÄ±ktÄ±r. OnlarÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na, hayallerine gereÄŸi gibi rehberlik edememektir. Bu alanÄ±mÄ±zÄ± bizim geliÅŸtirmemiz gerekiyor" dedi.



4Â KasÄ±mâ€™a kadar sÃ¼recek kongrede, 'Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n EÄŸitim PolitikalarÄ± ve Diyanet Akademisi', 'Kurâ€™an Merkezli Ä°rÅŸat ve EÄŸitim Stratejileri', 'DÃ¼nyadaki Yeni GeliÅŸmeler IÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Din Hizmetlerinin GeleceÄŸi', 'Aileye YÃ¶nelik Ã‡alÄ±ÅŸmalarda BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Vizyonu'Â ve 'Din Hizmetlerinde Samimiyet'Â baÅŸlÄ±klÄ± konular ele alÄ±nacak.Â