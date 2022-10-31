Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 23
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.942,57
ALTIN
980,70
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
21,48
EURO
18,48
Ä°stanbul TopkapÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul TopkapÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...
Akdeniz Ãœniversitesi mÃ¼lkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Ãœniversitesi mÃ¼lkiyetindeki ticari...
HaliÃ§ Ãœniversitesi 49 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
HaliÃ§ Ãœniversitesi 49 Ã–ÄŸretim...
Ankara Ãœniversitesi 11 Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi alacak
Ankara Ãœniversitesi 11 Ã–ÄŸretim...

ErbaÅŸ: Dini konularÄ±n geliÅŸigÃ¼zel konuÅŸulmasÄ± karmaÅŸaya neden oluyor

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:09
ErbaÅŸ: Dini konularÄ±n geliÅŸigÃ¼zel konuÅŸulmasÄ± karmaÅŸaya neden oluyor

ANKARA - Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ,Â dini konularÄ±n, meselelerin medyada, siyasi zeminlerde ve hayatÄ±n iÃ§indeÂ daha Ã§ok ve geliÅŸigÃ¼zel ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± belirterek, "SÃ¶z konusu durum bir karmaÅŸaya, zihinsel karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa, gÃ¼ven bunalÄ±mÄ±na ve daha da Ã¶nemlisi dine karÅŸÄ± mesafeli bir duruÅŸa sebep olma riski taÅŸÄ±yor" dedi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen '4'Ã¼ncÃ¼ Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼leri Kongresi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtu.Â ErbaÅŸ, dini konularÄ±n, meselelerin medyada, siyasi zeminlerde ve hayatÄ±n iÃ§indeÂ daha Ã§ok ve geliÅŸigÃ¼zel ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± belirterek "SÃ¶z konusu durum bir karmaÅŸaya, zihinsel karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa, gÃ¼ven bunalÄ±mÄ±na ve daha da Ã¶nemlisi dine karÅŸÄ± mesafeli bir duruÅŸa sebep olma riski taÅŸÄ±yor. Bunun iÃ§in nasÄ±l ki Ã§eÅŸitli zamanlarda milletimizin sadece bu dÃ¶nemde deÄŸil 10 asÄ±r Ã¶ncesinden beri zor zamanlarÄ±nda, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± zamanlarÄ±nda nasÄ±l mÃ¼ftÃ¼lerimiz, hocalarÄ±mÄ±z beldesinin, ÅŸehrinin milli mÃ¼cadelesini verdi ise, nasÄ±l onlarÄ±n yolunu aydÄ±nlattÄ± ise, nasÄ±l sÄ±kÄ±ntÄ±lardan kurtulabilmesi iÃ§in bin senedir hocalarÄ±mÄ±z toplumlarÄ±, bulunduklarÄ± ÅŸehirleri o sÄ±kÄ±ntÄ±lardan kurtulmasÄ±na vesile olmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadelenin Ã¶nderi oldularsa bugÃ¼n de her sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± zamanÄ±mÄ±zda o Ã¶nderliÄŸi bizim yapmamÄ±z gerekiyor. DolayÄ±sÄ±yla bizim milletimizin manevi hayatÄ±na rehberlik yapma gÃ¶revimizi tÃ¼m bu geliÅŸmelerin farkÄ±nda olarak, saÄŸ duyulu bir yaklaÅŸÄ±mla bilgi, ÅŸuur, ferasetle Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve dÃ¼zenli ÅŸekilde yerine getirmemiz hayati bir Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r" dedi.Â 

'KARDEÅžLÄ°K SÄ°GORTASIDIR'

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n dÃ¼nyada benzeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErbaÅŸ, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeÅŸlik harcÄ±dÄ±r, kardeÅŸlik sigortasÄ±dÄ±r; dikkatle takip ettiÄŸi ve gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¼vendiÄŸi bir kurumdur milletimizin. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nyada benzeri olmayan bir bÃ¼yÃ¼k bir teÅŸkilattÄ±r. Bunu hem gittiÄŸimiz Ã¼lkelerden anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizi dinleyen insanlarÄ±n nasÄ±l hayranlÄ±kla dinlediklerini ve 'keÅŸke bizim de bÃ¶yle bir teÅŸkilatÄ±mÄ±z olsa' dediklerini duyan, buna ÅŸahit olan bir hocanÄ±z, bir kardeÅŸiniz olarak sÃ¶ylÃ¼yorum. Ya da Ã¼lkemize gelen,Â baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizi ziyaret eden heyetlere Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir hayranlÄ±kla dinlediklerini yeniden ifade etmiÅŸ olayÄ±m" diye konuÅŸtu.

GenÃ§lerin rol model Ã¼zerinden hayata katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ErbaÅŸ, "BugÃ¼n genÃ§liÄŸimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k sorun hayatÄ±yla, tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ±yla onlara Ã¶rnek olma noktasÄ±ndaki zayÄ±flÄ±ktÄ±r. OnlarÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±na, hayallerine gereÄŸi gibi rehberlik edememektir. Bu alanÄ±mÄ±zÄ± bizim geliÅŸtirmemiz gerekiyor" dedi.

4Â KasÄ±mâ€™a kadar sÃ¼recek kongrede, 'Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n EÄŸitim PolitikalarÄ± ve Diyanet Akademisi', 'Kurâ€™an Merkezli Ä°rÅŸat ve EÄŸitim Stratejileri', 'DÃ¼nyadaki Yeni GeliÅŸmeler IÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Din Hizmetlerinin GeleceÄŸi', 'Aileye YÃ¶nelik Ã‡alÄ±ÅŸmalarda BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Vizyonu'Â ve 'Din Hizmetlerinde Samimiyet'Â baÅŸlÄ±klÄ± konular ele alÄ±nacak.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dini KonularSiyasetDiyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay, 'KÄ±zÄ±lay HaftasÄ± SokaÄŸÄ±'nda Ã§ocuklarÄ± aÄŸÄ±rladÄ±
TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay, 'KÄ±zÄ±lay HaftasÄ± SokaÄŸÄ±'nda Ã§ocuklarÄ± aÄŸÄ±rladÄ±
'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesine baÅŸvuruda son gÃ¼n yoÄŸunluÄŸu
'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesine baÅŸvuruda son gÃ¼n yoÄŸunluÄŸu
Denizler ve kÄ±yÄ±lardan 180 bin ton atÄ±k toplandÄ±
Denizler ve kÄ±yÄ±lardan 180 bin ton atÄ±k toplandÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans