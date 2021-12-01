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Erdoğan'dan, Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Aralık 2021 Çarşamba 09:40
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Erdoğan'dan, Aliyev'e taziye telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAzerbaycanİlham AliyevTaziyeHelikopterKaza
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