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Erdoğan'dan Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2021 Cumartesi 10:47
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Erdoğan'dan Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. 'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal’a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTurgut Özal
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