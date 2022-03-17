Erdoğan Dünya Sağlık Örgütü Toplantısına video mesajla seslendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra birçok ülkeden temsilciler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya video mesaj gönderdi.



"MÜLTECİLER SALGINLA BERABER AYRIMCILIĞA MARUZ KALMIŞTIR"

Gönderdiği mesajda koronavirüs salgının aşı ile hafiflemiş olduğunu ancak yeni varyantlarla etkisini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık alt yapısı ve ekonomik kapasitesi görece zayıf ülkeler salgının yol açtığı sıkıntılardan daha fazla etkileniyor. Salgının özellikle toplumun kırılgan kesimlerinde açtığı tahribatın çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında da ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve düzensiz göçmenler geliyor. Göç ettikleri ülkelerde zaten meşakkatli şartlar altında hayata tutunmaya çalışan mülteciler salgınla daha fazla geri plana itilmiş, ötekileştirilmiş, hatta ayrımcılığa maruz kalmışlardır" dedi.



"MİSAFİR ETTİĞİMİZ SIĞINMACILARI KENDİ VATANDAŞLARIMIZDAN AYRI TUTMADIK"

Erdoğan, "Türkiye insanlığın ve insani değerlerin büyük bir imtihan verdiği bu kritik dönemde kendi vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan da çekinmemiştir. Salgının en sancılı günlerinde bizden talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan istisnasız herkesin sağlık hizmetlerine erişimini temin ettik" ifadelerini kullandı.



"185 GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ'Nİ FAALİYETE GEÇİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği kimsenin geride bırakılmaması ilkesini ilk günden itibaren hassasiyetle uyguladık. Bugüne kadar geçen süreçte Suriyeli kardeşlerimize sağlık tesislerimizde 96,7 milyon poliklinik hizmetiyle 3.1 milyon yataklı tedavi hizmeti verdik. Dil ve kültür engelinin aşılmasıyla temel ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimlerin artırılması amacıyla ilgili uluslararası kuruluşların da desteğiyle 29 ilimizde 185 göçmen sağlığı merkezini faaliyete geçirdik" diye konuştu.



"15 MİLYON DOZ AŞIYI AFRİKALI KARDEŞLERİMİZE PEYDERPEY ULAŞTIRIYORUZ"

"Sınırımızın hemen ötesinde çok zor koşullarda hayatlarını idame ettiren 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının en çok vurduğu bölgelerden başlayarak aşı hibeleri yaptık. 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde söz verdiğimiz toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Yerli aşımız Turkovac'a gelen talepleri de bu süreçte imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. Salgının küresel sistemdeki adaletsizlikleri ve çarpıklıkları bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz."



TEMENNİMİZ KÜRESEL SİSTEMDEKİ EŞİTSİZLİKLERİN BİR AN ÖNCE AŞILMASIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 yılda birçok ülkede yaşanan dramatik sahnelerin tekrarının önüne geçmemiz elzemdir. Temennimiz sağlık ve güvenlik başta olmak üzere küresel sistemdeki eşitsizliklerin bir an önce aşılmasıdır. Daha huzurlu, daha istikrarlı ve adil bir dünya için hatalarımızdan ders çıkartarak sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiği aşikardır. Göçmen sağlığı alanında yapılacak yatırımlar dirençli, kapsayıcı, uyumlu ve eşitlikçi toplumların destekleyici gücü olacaktır. Mültecilerin sağlığının hiçe sayıldığı bir dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve evrensel sağlık kapsayıcılığının gerçekleştirilmesi imkansızdır. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde göç ve sağlık alanlarında oluşturulmaya çalışılan yeni eylem planı çalışmalarını kıymetli buluyorum. 85 milyon mülteciye sadece 3 hafta içerisinde 3 milyon insanın eklendiği bir iklimde düzenlenen toplantınızın bu konuda yeni fikirlerin yeni çözüm tekliflerinin önünü açmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.