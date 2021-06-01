Erdoğan, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmelerin pazar günü hariç belirlenen kurallar çerçevesinde yarın hizmet vermeye başlayacağını belirten Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani Pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve yaklaşık 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son kabine toplantısından bu yana milletle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştıklarını belirtti.

'ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN ETMESİNİ AYRICA ÖNEMLİ GÖRÜYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbolda EuroLeague Şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes takımının sevincine, hem baş antrenörü Ergin Ataman’ı hem de kulüp başkanı Tuncay Özilhan’ı arayarak ortak olduklarını hatırlatarak, "Şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği ve katkısı olan Ergin Ataman’ın bu başarıyı şehitlerimize armağan etmesini de şahsım, milletim adına ayrıca önemli görüyorum. Aerobik jimnastik dünya şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı da arayarak tebrik ettik ve başarılarının devamını diledik" dedi.

'EYVALLAH ETMEDİK'

Erdoğan, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin bizi sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Ülkemizi ve milletimizi kısır çekişmelerin, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.

'TAKSİM CAMİİ’NDEN RAHATSIZLIKLARIN GERİSİNDE GÜÇLÜ TÜRKİYE KORKUSU VARDIR'

Çarşamba günü akşam saatlerinde de, Amerika merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplantımıza katılan şirketlerin temsilcilerine ülkemizin ekonomik durumunu ve uluslararası yatırımcılara olan bakışımızı bir kez daha ifade ettik. Ayrıca, şirket temsilcilerinin tüm sorularını da bizzat cevaplayarak, ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususundaki kararlılığını ortaya koyduk" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü Taksim Caminin açılış törenine katıldığını anımsatarak, "Şimdiden İstanbul’un en önemli sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, milletimizin İstanbul’un fethinin 568’inci yıldönümüne bir hediyesi olarak, şehrin siluetindeki yerini almıştır. Tabi birileri özellikle bu eseri kalkıp da İstanbul için bir sembol olarak görmeyebilir. Taksim Camii'nden yankılanan sese karşı dile getirilen rahatsızlıkların gerisinde güçlü ve büyük Türkiye'nin ayak seslerinden, milletimizin istiklalini ve istikbaline sahip çıkma iradesinden duyulan korku vardır. Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındaki seçkin yerine çıkartarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Taksim caminin milletimize armağan edilmesinde emeği geçen herkese özellikle hayır sahibi aile Elmas ailesine tekrar şahsım milletim adına teşekkür ediyorum" dedii.

'2053 HAZIRLIKLARINA BAŞLAYIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki tüm kurumlara, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, gençlere bir çağrıda bulunmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul’un fethinin 600’üncü yıldönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hep birlikte hazırlıklara başlamalıyız. İnsan ömrü için uzun sayılabilecek 32 yıl, toplum hayatlarında göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre hükmündedir. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiğini göz önüne aldığımızda, 2053 vizyonu için hemen kolları sıvamamızın şart olduğu ortaya çıkıyor. Fikir talimleriyle, dar ve geniş kapsamlı toplantılarla, orta ve uzun vadeli analizlerle, siyasi, sosyal ve ekonomik yol haritalarıyla vizyonumuzu şekillendirecek gayretler içine girmeliyiz. Darbe ve kriz dönemlerinin mirası üzerinde siyaset yapmış, ülke yönetmiş, eser ve hizmet üretmeye çalışmış bir nesil olarak, böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın işte bu vizyon olacağına yürekten inanıyoruz. Temennimiz 2023 seçimlerinin, Türkiye’nin bu vizyonunun merkezinde olduğu bir tartışma iklimi içinde geçmesidir. Biz bunun için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmekte kararlıyız. İnşallah, bir asır sonra Cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet edeceğiz."

'BÜYÜMEDE ÇİN’İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA YER ALIYORUZ'

Yaklaşık 1,5 yıldır dünyayla beraber Türkiye'yi de esir alan salgınla mücadeleyi her cephede kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısının ardından toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve destek paketi açıkladıklarını hatırlattı. Türkiye’nin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde bu hibelerin çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugün Türkiye, dünyada, milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Dünyada her şey güllük, gülistanlık da sadece Türkiye’de sıkıntı yaşanıyor gibi bir hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap, uluslararası kuruluşların işte bu tespitidir. Bu hususta, nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi de, iyi niyetli de olmadığı açıktır. İşte, bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Bunları sizler de takip ediyorsunuz. Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, G-20 ülkeleri arasında Çin’in ardından ikinci sırada yer alması ekranları başında bizi izleyen milletime bir şeyler ifade ediyordur" dedi.

'HAZİRAN AYINI AŞI SEFERBERLİĞİ AYINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Üstelik bunu, kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan Haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz. Türkiye’nin salgınla mücadelesinin, Avrupa başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, çoğu alanda onların ilerisinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir" dedi.

'SIFATLARI NE OLURSA OLSUN KAFA KARIŞTIRANLAR OLDUĞUNUN İDRAKİNDEYİZ'

Salgın tedbirleri konusunda gerçeklere gözlerini kapatmadıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay açık kalan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sadece paket servis hizmeti gibi ciddi sınırlamalarla hizmet vermeye çalışan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pek çok kişi ve kurumun faaliyetleri üzerinde yol açtığı olumsuz etkileri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın, eğitimdeki kayıpları yanında pek çok fiziki ve psikolojik sıkıntının eşiğine geldiğini biliyoruz. Düğünden genel kurula kadar pek çok toplu etkinliğin uzun süre ertelenmesinin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını, tahammül sınırlarının zorlandığını görüyoruz. Yaz mevsiminin de gelmesiyle, insanlarımızı evlerde uzun süre tutmanın hem zor hem anlamsız olduğunu, yurt içi ve dışı ziyaretlerin yoğunlaşacağını da dikkate alıyoruz. Yine bu süreçte, sıfatları ne olursa olsun kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar bulunduğunun da idrakindeyiz. Değerlendirmelerimizi tüm bu gerçekleri hesaba katarak yapıyor, kararlarımızı ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını gözeterek veriyoruz. Tek gayemiz insanlarımızın sağlığını, milletimizin esenliğini, ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak, telafisi mümkün olmayan hasarların oluşmasına engel olmaktır."

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 22.00’DE BAŞLAYACAK'

Erdoğan, bugün Kabine Toplantısında, yarından itibaren devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişareleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaşan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer işyerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran’dan itibaren başlayabilecektir. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütecektir. Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran’ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir."