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 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelle 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2021 Pazartesi 10:21
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 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1670 personel (96 operasyonel tim) görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam edeceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren8 AmanoslarOperasyonTerör
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