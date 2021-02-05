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Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü

Edirne'de aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan nehirlerdeki su seviyesi düşüyor. Ergene Nehri için verilen kırmızı alarm, 'turuncu'ya döndü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Şubat 2021 Cuma 13:54
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Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü

EDİRNE - Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından Edirne'deki Ergene ve Meriç nehirlerinin su seviyeleri arttı. Meriç Nehri'nin debisi dün İpsala'da 1404 saniye/metreküpten bugün 1469 metreküp/saniyeye yükseldi. Nehir için verilen 'turuncu alarm' uyarısı sürerken, Tunca Nehri'nin debisi de 62 metreküp/saniyeden 63 metreküp saniyeye yükseldi.

TAŞAN ERGENE 'TURUNCU ALARM'A DÜŞTÜ

Yağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'nin su seviyesini de artırarak, taşmasına neden oldu. Yenicegörece istasyonunda dün 404 metreküp/saniye olan Ergene'nin debisi, bugün 370 metreküp/saniyeye düşerken, alarm seviyesi 'kırmızı'dan, turuncuya düşürüldü.

Ergene Nehri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşarak, bölgedeki ekili tarım arazilerini sular altında bırakmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ergene NehriAlarm SeviyesiTuruncu
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