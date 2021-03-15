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Erkenci kirazlar çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik, Karaoğlanlı ve Sancaklıbozköy mahallelerinde erkenci kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Mart 2021 Pazartesi 12:33
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Erkenci kirazlar çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü

MANİSA - Mikroklima iklimine sahip Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik, Karaoğlanlı ve Sancaklıbozköy mahallelerinde kiraz bahçeleri beyaza büründü. Her yıl kuzey yarım kürenin ilk kirazının hasat edildiği bölgede üreticiler, bu yıl verimin daha iyi olmasını ve rekolteden umutlu olduklarını söyledi.

Geçen yıl ilk kirazın 500 TL'den sembolik olarak satıldığı Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki 30 dönüm arazide kiraz üreticiliği yapan İsa Deveci (30), "Bu sene de çok şükür kiraz ağaçlarımız çiçeklerini açtı. Hava ve iklim şartlarından dolayı, ilk kiraz bölgemizde çıkıyor. Yılda ortalama 5 ton kiraz rekoltesi elde ediyorum. Ürettiğim kirazları tüccarlar aracılığı ile Avrupa'nın her yerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Sancaklıiğdecik, Karaoğlanlı ve Sancaklıbozköy mahallerindeki toplam 50 bin dönüm alanda kiraz yetiştiriliyor. Geçen yıl 3 mahallede toplam 5 bin ton kiraz elde edilirken bu yıl yaşanan don olayına rağmen rekoltenin 7 bin ton civarında olması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erkenci KirazlarçiçekManisa
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