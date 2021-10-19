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Erzurum'da İller Bankası'nın eski binasında yangın

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2021 Salı 15:49
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Erzurum'da İller Bankası'nın eski binasında yangın

ERZURUM - ERZURUM'da, İller Bankası'na ait atıl durumdaki binada çıkan yangın tedirginliğe neden oldu. İtfaiyenin, çevredeki binalara sıçramaması için mücadele verdiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesi Ali Ravi Caddesi'ndeki İller Bankası'nın 5 katlı eski binasının çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, şehrin birçok noktasından görülürken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yolu trafiğe kapattı. Yangına müdahale eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için mücadele verdi. Yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol atına alındı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de çalışmaları izleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çevredekiler, boş olması nedeniyle daha önce de birkaç küçük yangın ve intihar girişiminin yaşandığı binanın yıkılmasını ya da girişlerinin kapatılmasını istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İller Bankasının Eski Binasında YangınErzurum
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